Происшествия 19.07.2021 10:40
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19.07.2021 10:40
Уличные камеры видеонаблюдения запечатлели момент столкновения двух автомобилей в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне на улице 7-я Гвардейская. Пострадавших в результате ДТП нет, хотя автомобили получили сильные повреждения.
По предварительным данным, виновником аварии стал водитель автомобиля "Лада Веста", который ехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с иномаркой, которая выезжала на улицу Коммунистическую. После удара "Лада" продолжила движение и врезалась в столб линии электропередачи.
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области
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