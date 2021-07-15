









С нехваткой подрядчиков по строительству и ремонту дорог столкнулись в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», эту проблему обозначил сегодня на брифинге председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. «Строить дороги некому», - заявил Анатолий Васильев, посетовав, что раньше нельзя было найти средства на постройку дорог, а сейчас, когда деньги появились, невозможно найти подрядчиков и проектировщиков дорог.

«Сегодня состоялся конкурс, но кроме одного подрядчика желающих не оказалось. Вроде бы идет строительный сезон, но подрядных организаций нет в достаточном количестве», - рассказал Васильев. При этом он сообщил, что в этом году в Волгоградской области запланировано отремонтировать около 532 километров дорог. «Если сравнивать с 70-ми годами, то мы радовались цифре 350 километров. Сейчас 532 километра считается для нас не такой большой цифрой», - пояснил главный дорожник региона. В настоящее время в Волгоградской области реализуется несколько масштабных проектов с федеральным финансированием. Среди них строительство обхода Волгограда, реконструкция Третьей продольной магистрали, третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу и другие. Региональные и федеральные власти также планируют возвести дорогу в объезд Волжского. Пока специалисты прорабатывают маршрут будущей трассы и ее протяженность.



