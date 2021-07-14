Происшествия 14.07.2021 11:47
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14.07.2021 11:47
Третья за последний месяц авария произошла на злополучном перекрестке улицы Ленина и проспекта Ленина возле администрации Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, на этот раз ДТП обошлось без пострадавших, но автомобили получили сильные повреждения.
По данным полиции, 39-летний водитель Chrysler проехал по проспекту на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль Skoda, начавший движение на «зеленый». На кадрах с камеры наблюдения видно, как мужчина за рулем Chrysler в последний момент попытался уйти от столкновения, но было слишком поздно.
Напомним, две недели назад на этом же перекрестке столкнулись Lada Granta, Nissan Almera и Mitsubishi Lancer — пострадал таксист. Несколькими днями ранее здесь же пострадал водитель автомобиля Mitsubishi, в который врезалась Lada Vesta – иначе как заколдованным это место не назовешь.
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