Стреляли по колесам: пьяный угонщик на «Ниве» устроил гонки с полицейскими под Волгоградом











Дважды судимому 31-летнему жителю Среднеахтубинского района вновь грозит уголовное наказание за угон «Нивы» в городе Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, минувшей ночью полиции пришлось организовать погоню за пьяным угонщиком, которая закончилась стрельбой по колесам.

Объявленный в розыск автомобиль сотрудники ДПС заметили в Среднеахтубинском районе и начали преследование. Водитель проигнорировал требования остановиться и набрал скорость, чтобы скрыться, нарушая правила дорожного движения. Инспектор ДПС во время преследования несколько раз произвел предупредительные выстрелы в воздух, затем начал прицельно стрелять по колесам из табельного оружия. В результате угнанный автомобиль был остановлен, а злоумышленник — задержан. Машину вернули в Волжский ее владельцу.