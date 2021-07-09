Стреляли по колесам: пьяный угонщик на «Ниве» устроил гонки с полицейскими под Волгоградом

Происшествия 09.07.2021 14:07
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09.07.2021 14:07
Дважды судимому 31-летнему жителю Среднеахтубинского района вновь грозит уголовное наказание за угон «Нивы» в городе Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, минувшей ночью полиции пришлось организовать погоню за пьяным угонщиком, которая закончилась стрельбой по колесам.
Объявленный в розыск автомобиль сотрудники ДПС заметили в Среднеахтубинском районе и начали преследование. Водитель проигнорировал требования остановиться и набрал скорость, чтобы скрыться, нарушая правила дорожного движения. Инспектор ДПС во время преследования несколько раз произвел предупредительные выстрелы в воздух, затем начал прицельно стрелять по колесам из табельного оружия. В результате угнанный автомобиль был остановлен, а злоумышленник — задержан. Машину вернули в Волжский ее владельцу.
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