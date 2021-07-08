



Пассажирский поезд №129 «Красноярск – Анапа» столкнулся с трактором на регулируемом ж/д переезде близ села Александровка Камышинского района, водитель трактора погиб. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской ЖД, инцидент произошел сегодня в 19.15, схода подвижного состава нет.





Тракторист выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом несмотря на предупреждение автоматической переездной сигнализации. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние до трактора было недостаточным – столкновения избежать не удалось.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.