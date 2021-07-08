Происшествия 08.07.2021 20:59
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08.07.2021 20:59
Пассажирский поезд №129 «Красноярск – Анапа» столкнулся с трактором на регулируемом ж/д переезде близ села Александровка Камышинского района, водитель трактора погиб. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской ЖД, инцидент произошел сегодня в 19.15, схода подвижного состава нет.
Тракторист выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом несмотря на предупреждение автоматической переездной сигнализации. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние до трактора было недостаточным – столкновения избежать не удалось.
На месте происшествия работает оперативно-следственная группа полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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