Экономика

Благодаря банку «Открытие» и «СМП Одиссей 12» иностранные туристы смогут мгновенно вернуть Tax Free

Экономика 08.07.2021 18:43 Новости компаний
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08.07.2021 18:43 Новости компаний


Банк «Открытие» и «СМП Одиссей 12» - российский оператор системы Tax Free в международных платежных системах (VISA, MasterCard, Union Pay International и др.) – обеспечили возможность выплаты Tax Free на банковские карты иностранных туристов в режиме реального времени. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.
Впервые в регионе EMEA (Europe, the Middle East and Africa) успешно завершена сертификация операций DownTown early refund, позволяющая зачислять возмещение на карту туриста прямо в момент совершения покупки под гарантии платежной системы. Ранее получить Tax Free в режиме реального времени можно было лишь через европейские банки.
Банк «Открытие» и «СМП Одиссей 12» также реализовали возможность оформления Tax Free непосредственно на POS-терминалах банка и при оплате товаров в российских интернет-магазинах.
«Уверен, что наш продукт будет популярен у предприятий розничной торговли. Полностью интегрированное решение позволяет уменьшить операционные затраты магазина на оформление операций Tax Free, а возврат возмещения туристу прямо в магазине положительно скажется на размере среднего чека», – говорит Алексей Соловей, начальник управления электронной коммерции банка «Открытие».
«Наша компания - первый на рынке цифровой оператор Tax Free, реализовавший полностью электронный безбумажный документооборот, предлагает иностранным туристам удобный, безопасный и комфортный сервис Tax Free при совершении покупок в российских магазинах. Очень важно, что созданное совместно с банком «Открытие» решение не только дает магазинам возможность увеличить продажи иностранным туристам, но и доступно сразу, без каких-либо временных затрат на его интеграцию», - отмечает Евгений Малик, генеральный директор АО «СМП Одиссей 12».

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