



Два жилых деревянных дома и дача полностью сгорели в Волгоградской области за прошедшие сутки из-за неосторожного обращения с огнем и неправильного использования электроприборов. Один из пожаров - в доме площадью 30 квадратных метров в хуторе Степной Калачевского района - не могли потушить почти три часа, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России. Пожарных вызвали на ЧП на улице Степной в 23.48, огонь был ликвидирован только в 02.30.

Еще одно возгорание произошло в 18.15 на даче в поселке Латошинка Тракторозаводского района Волгограда. Третий дом сгорел в 4-ом микрорайоне города Камышина, пожар начался в полночь 8 июля, к 00.14 его потушили. Погибших и пострадавших нет.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области.