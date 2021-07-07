Происшествия

«Недавно похоронила дочь»: под Волгоградом пропала убитая горем мать

Происшествия 07.07.2021 15:24
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07.07.2021 15:24


В поселке Кировец Среднеахтубинского района вторые сутки разыскивают 54-летнюю Елену Олемскую, которая ушла из дома утром 6 июля и до настоящего времени не вернулась. Как рассказал ИА «Высота 102» сын пропавшей женщины Виталий, он узнал о пропаже своей матери только после звонка воспитательницы из детского сада - бабушка не забрала домой внуков.
«Утром я был дома и застал ее возвращение из садика, она только отвела внуков. Когда я уходил на работу, мама собиралась пойти в магазин», - пояснил Виталий. После звонка из детсада мужчина вернулся домой и не обнаружил Елену в квартире. Он безуспешно пытался дозвониться до матери - родственники очень обеспокоены странным исчезновением женщины, поскольку она недавно пережила смерть своей дочери. Виталий обратился с заявлением о пропаже в полицию и надеется, что правоохранительные органы смогут ее отыскать. По предварительным данным, женщина в день пропажи была одета в зеленую блузку с карманами, черную юбку ниже колен, на ногах были красные сланцы. При себе Елена Олемская имела телефон и деньги. Всех, кто видел исчезнувшую женщину или обладает какой-то информаций о ней, просят сообщить по телефонам: +7-909-384-90-18, +7-904-755-38-41 либо на телефон полиции 102.

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