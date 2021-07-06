Расследования 06.07.2021 16:24
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06.07.2021 16:24
Виновным в покушении на мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения признан бывший оперативный уполномоченный УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Дзержинский районный суд Волгограда приговорил 27-летнего мужчину к 2 годам 6 месяцам колонии общего режима. Экс-полицейскому также запрещено 2 года занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти.
В судебном заседании установлено, что осенью 2019 года к фигуранту уголовного дела обратился знакомый коммерсант, который сообщил, что его компаньон похитил из организации 7 миллионов рублей. Полицейский за 2 миллиона предложил мужчине решить вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении его партнера по бизнесу.
23 января 2020 года оперуполномоченный получил от знакомого 1 миллион рублей, а в феврале 2020 года еще 300 тысяч. При этом решение вопроса о возбуждении уголовного дела не входило в его компетенцию. Полученными деньгами он распорядился по своему усмотрению.
Через неделю на законных основаниях по заявлению потерпевшего было возбуждено уголовное дело в отношении его компаньона по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение вверенных виновному денежных средств в особо крупном размере). Однако в ходе встреч с коммерсантом оперативник уверял, что якобы он лично решил вопрос о возбуждении уголовного дела, продолжая настаивать на передаче оставшейся части денег. В начале июля 2020 года противоправная деятельность полицейского была пресечена сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области – он был задержан с поличным после передачи очередной части требуемой суммы в размере 420 тысяч рублей. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Вину фигурант уголовного дела полностью признал. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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