Проект дальнейшего благоустройства набережной Волгограда обсудят с горожанами

Общество 01.07.2021 10:05
0
01.07.2021 10:05
Стартовали подготовительные работы по обновлению участка нижней террасы центральной набережной Волгограда в границах от бронекатера "БК-13" до моста через Волгу. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, назначены общественные обсуждения по проекту планировки и межевания указанной территории площадью порядка 23 гектар и протяженностью более 1,7 километра.
Проект разработан для определения характеристик и очередности предлагаемого к развитию земельного участка, установления границ зон с размещением различных объектов благоустройства, а также инженерной и транспортной инфраструктур. Отмечается, что на данном участке, который расположен межу рокадной дорогой и урезом воды, не предусмотрено размещение объектов капитального строительства – муниципалитет рассматривает здесь создание благоустроенных пешеходных зон с сопутствующей для рекреационной зоны инфраструктурой.
Если проект будет одобрен, то муниципалитет сможет приступить к разработке концепции благоустройства данной территории. Экспозиция проекта пройдет с 1 июля по 2 августа с 10.00 до 12.00 в рабочие дни по адресу: 400066, Волгоград, ул. Порт-Саида, 7а. Участникам общественных обсуждений могут направить предложения и замечания по проекту в департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда по вышеуказанному адресу.
Реклама
Кафе «Пиратская гавань» в Волгограде наказали за плохую защиту от коронавируса01.07.2021 12:20
Общество 01.07.2021 12:20
«Не ущемляет права и интересы»: волгоградцев зовут бесплатно откатать пальчики01.07.2021 11:38
Общество 01.07.2021 11:38
В Волгоградской области выросла плата за коммуналку01.07.2021 08:32
Общество 01.07.2021 08:32
Под Волгоградом районный МУП обложили штрафами за массу нарушений30.06.2021 19:48
Общество 30.06.2021 19:48
«Похоронила маму»: заболевшая ковидом волгоградская поэтесса вышла на связь после обращения Макса Фадеева30.06.2021 18:00
Общество 30.06.2021 18:00
В Волгоградской области за день поймали 48 антимасочников30.06.2021 17:51
Общество 30.06.2021 17:51
В Центральном концертном зале Волгограда ремонт начнут с труб30.06.2021 17:28
Общество 30.06.2021 17:28
Выпускники ВолгГМУ получат диплом французского университета30.06.2021 17:13
Общество 30.06.2021 17:13
«Росгосстрах» принимает заявления от страхователей, имущество которых было повреждено в непогоду 27-29 июня30.06.2021 16:16
Общество 30.06.2021 16:16
Морковь обновила антирекорд по подорожанию в Волгоградской области30.06.2021 16:14
Общество 30.06.2021 16:14
От коронавируса умер 32-летний волгоградец30.06.2021 14:23
Общество 30.06.2021 14:23
Как пройти процедуру банкротства физических лиц30.06.2021 10:45
Общество 30.06.2021 10:45
Плавать нельзя: на юге Волгограда подготовили место отдыха у воды30.06.2021 09:12
Общество 30.06.2021 09:12
Авиаполк из Волгоградской области отразил условный ракетно-авиационный удар30.06.2021 09:11
Общество 30.06.2021 09:11
В Волгограде появится коммерческий автомобиль с широким использованием цифровых сервисов29.06.2021 17:58
Общество 29.06.2021 17:58
Реклама