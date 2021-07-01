Проект дальнейшего благоустройства набережной Волгограда обсудят с горожанами





Стартовали подготовительные работы по обновлению участка нижней террасы центральной набережной Волгограда в границах от бронекатера "БК-13" до моста через Волгу. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, назначены общественные обсуждения по проекту планировки и межевания указанной территории площадью порядка 23 гектар и протяженностью более 1,7 километра.

Проект разработан для определения характеристик и очередности предлагаемого к развитию земельного участка, установления границ зон с размещением различных объектов благоустройства, а также инженерной и транспортной инфраструктур. Отмечается, что на данном участке, который расположен межу рокадной дорогой и урезом воды, не предусмотрено размещение объектов капитального строительства – муниципалитет рассматривает здесь создание благоустроенных пешеходных зон с сопутствующей для рекреационной зоны инфраструктурой.

Если проект будет одобрен, то муниципалитет сможет приступить к разработке концепции благоустройства данной территории. Экспозиция проекта пройдет с 1 июля по 2 августа с 10.00 до 12.00 в рабочие дни по адресу: 400066, Волгоград, ул. Порт-Саида, 7а. Участникам общественных обсуждений могут направить предложения и замечания по проекту в департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда по вышеуказанному адресу.



