



В Волгоградской области продолжился рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Прирост количества заболевших по сравнению с предыдущей неделей составил 16%, в основном за счет взрослого населения, сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора.

По результатам вирусологического мониторинга среди лиц с признаками ОРВИ циркулируют парагрипп, риновирус, аденовирус, а также возбудитель Covid-19. Причем коронавирус маскируется под схожие начальные проявления простудных заболеваний. В ведомстве подчеркнули, что возбудителя COVID-19 можно «вычислить» только с помощью лабораторной диагностики. И только после этого необходимо назначать лечение с учетом показаний и противопоказаний, в соответствии в возрастом, наличием сопутствующих болезней и тяжестью течения заболевания.

Поэтому эпидемиологи настоятельно советуют при наличии симптомов респираторного заболевания, особенно у лиц со сниженным иммунитетом, у детей и пожилых, у беременных, у жителей, имеющих риски заражения по роду своей профессиональной деятельности, а также у вернувшихся из поездок в другие страны или регионы Российской Федерации – обращаться за медицинской помощью.



