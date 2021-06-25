Телеком

На национальном киберполигоне прошли масштабные учения для энергетической отрасли России

Телеком 25.06.2021 11:34
0
25.06.2021 11:34


Под эгидой Минэнерго России на национальном киберполигоне «Ростелекома» прошли киберучения, в которых приняли участие ключевые игроки электроэнергетической отрасли, представители силовых ведомств, регуляторов и госорганов. Об этом ИА «высота 102» сообщила пресс-служба компании. Цель киберучений — повысить практическую готовность организаций сферы ТЭК к отражению комплексных распределенных компьютерных атак на целую отрасль, включая уровень взаимодействия и скорость реагирования.
«Важно понимать, что не со всеми вызовами, с которыми мы сталкиваемся, нужно бороться. Некоторые из них, наоборот, подталкивают нас к развитию. Бурное развитие цифровых технологий, в том числе в энергетике, создает новые стимулы и возможности для развития энергетического сектора, при этом одновременно является вызовом энергетической безопасности России. И нам необходимо создать такие условия, чтобы при цифровой трансформации отраслей ТЭК этот вызов не перерос в угрозу, способную нанести серьезный ущерб экономике страны», — пояснил директор департамента экономической безопасности в ТЭК Антон Семейкин.
Киберучения включали практическую и штабную часть. Практическая часть проводилась на национальном киберполигоне, созданном компанией «Ростелеком» на базе ресурсов дочерней структуры «Ростелеком-Солар». В учениях на киберполигоне приняли участие ключевые компании электроэнергетики России, включая ЕвроСибЭнерго, «Интер РАО», «Россети», РусГидро, «Сетевая компания», СО ЕЭС, «Фортум», а также представители иных субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) энергетической отрасли.
«Системные тренировки по отражению кибератак на субъекты КИИ позволят существенно повысить киберустойчивость страны в целом, и мы стремимся максимально этому способствовать. С начала года мы провели уже 25 киберучений, в которых приняли участие более 300 специалистов по информационной безопасности. Это также наглядное подтверждение потребности рынка в таких мероприятиях и необходимости создания сегментов киберполигона для других отраслей», — подчеркнул заместитель генерального директора компании «Ростелеком-Солар» Александр Чечин.
Согласно сценарию учений,для дестабилизации социально-экономической обстановки хакерская группировка произвела серию скоординированных компьютерных атак на инфраструктуру энергоснабжения вымышленного региона. Электросети региона были разделены на семь районов, за защиту каждого из которых отвечала отдельная команда. Все сценарии атак были разработаны экспертами «Ростелеком-Солар» специально для данных учений и основывались на реальных примерах атак на компании электроэнергетической отрасли. Задачей команд было выявить атаки на инфраструктуру региона и сохранить наблюдаемость и управляемость районов электросетей в зоне ответственности. 
Параллельно командам работал отраслевой координационный центр, в который вошли представители НКЦКИ и Минэнерго России, а также специалисты «Ростелекома», обладающие навыками реагирования на компьютерные атаки с учетом отраслевой специфики. Координационный центр проводил анализ информации об инцидентах, поступавшей от команд, и информировал участников об угрозах, а также рекомендуемых мерах по противодействию и ликвидации инцидентов.
В ходе штабной части учений участники рассмотрели последствия реализации атак, с которыми сталкивались команды, оценили достаточность типовых планов по ликвидации чрезвычайной ситуации в условиях веерного отключения подстанций региона, а также выработали первоочередные меры по локализации последствий кибератак и недопущению их в будущем.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние 9 квартир от застройщика в ЖК Кировского района

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Телеком
25.06.2021 15:12
Телеком 25.06.2021 15:12
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.06.2021 15:58
Телеком 24.06.2021 15:58
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.06.2021 14:50
Телеком 22.06.2021 14:50
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.06.2021 13:34
Телеком 22.06.2021 13:34
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.06.2021 10:46
Телеком 22.06.2021 10:46
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.06.2021 15:35
Телеком 18.06.2021 15:35
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.06.2021 17:52
Телеком 10.06.2021 17:52
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.06.2021 13:48
Телеком 10.06.2021 13:48
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.06.2021 11:10
Телеком 10.06.2021 11:10
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
09.06.2021 12:42
Телеком 09.06.2021 12:42
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.06.2021 14:31
Телеком 08.06.2021 14:31
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
07.06.2021 15:45
Телеком 07.06.2021 15:45
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
07.06.2021 14:26
Телеком 07.06.2021 14:26
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
04.06.2021 10:53
Телеком 04.06.2021 10:53
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
03.06.2021 11:07
Телеком 03.06.2021 11:07
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:28
В Волгоградской области сын-убийца закопал мать в огородеСмотреть фотографии
17:22
Михаил Белов: «Волгоградцы оценивают инфляцию выше, чем есть на самом деле»Смотреть фотографии
16:25
Четырехполосную трассу длиной 24,9 км начали строить в обход ВолгоградаСмотреть фотографии
15:12
«Ростелеком» подвел итоги работы в области устойчивого развития за 2020 годСмотреть фотографии
15:05
Олег Савченко — о нацпроектах: «В Волгоградской области сделан качественный шаг вперед»Смотреть фотографии
14:53
Волгоградского коммерсанта отправили в колонию за хищение 46 млн рублей на стройке детсадаСмотреть фотографии
14:27
Трио браконьеров осудили за вылов 232 кг рыбы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:08
Депутата Волгоградской облдумы «застукали» в прививочном центреСмотреть фотографииCмотреть видео
13:22
Борец с коррупцией возглавил районный отдел полиции в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:19
Коронавирусная статистика ухудшилась в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:49
Новый главный пристав Волгоградской области официально вступила в должностьСмотреть фотографии
12:06
Жесткий «поцелуй»: два человека пострадали в ДТП на встречке в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:34
На национальном киберполигоне прошли масштабные учения для энергетической отрасли РоссииСмотреть фотографии
11:27
В декоративный пруд у "Волгоград Арены" заливают 1000 кубов воды (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:55
В Волгоградской области бешеная собака покусала хозяинаСмотреть фотографии
10:31
Отважившаяся на обгон автоледи врезалась в иномарку на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:09
Партию неучтенной обуви изъяли из магазина в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:53
Проект «Котельниково - Земля Героев» победил в конкурсе «Лучшие социальные проекты России 2020-2021»Смотреть фотографии
09:07
Экс-депутата Волгоградской облдумы выдвинули в Госдуму от МосквыСмотреть фотографии
08:08
Последняя надежда: под Волгоградом вдова попросила Путина разобраться с захватом земельСмотреть фотографии
19:49
Ремонтируйте сами: новоселов в Волжском бросили один на один с «лысой» трехэтажкойСмотреть фотографии
17:54
«Это неуважение»: волгоградского депутата-миллионера взволновали судьи в джинсахСмотреть фотографии
17:13
Цели достигнуты: контртеррористические учения завершились в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:11
В Волгограде родился ЛюциферСмотреть фотографии
16:20
Экс-председателя Дзержинского суда Волгограда от колонии спас ребенокСмотреть фотографии
15:50
Суд в Ростове-на-Дону приступает к рассмотрению дела волгоградского генерала Михаила МузраеваСмотреть фотографии
14:44
Дышите глубже: в волгоградских маршрутках усилят масочный режимСмотреть фотографии
13:44
Как сэкономить на оплате проезда по ВолгоградуСмотреть фотографии
13:38
Прокуратура начала проверку жалоб на боли в глазах у детей в летнем лагере в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:35
В Волгоградской области прибавилось количество стобалльниковСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 