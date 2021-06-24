Экономика

ВТБ Лизинг фиксирует трехкратный рост объемов сделок с операторами такси

Экономика 24.06.2021 17:04 Новости компаний
0
24.06.2021 17:04 Новости компаний


ВТБ Лизинг за 5 месяцев 2021 года передал таксомоторным паркам около двух тысяч автомобилей. Это в 2,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Около 70% автотехники в 2021 г. было передано с использованием субсидии льготного лизинга Минпромторга РФ. На начало июня парк такси в портфеле ВТБ Лизинг составлял 5,4 тыс. транспортных средств, что в 2,6 раза больше показателя июня прошлого года.
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, клиентская база ВТБ Лизинг в сегменте такси по итогам 5 месяцев 2021 года выросла вдвое - до 300 организаций и индивидуальных предпринимателей. Кроме того, увеличилось среднее количество машин, взятых в лизинг на одну компанию, с четырех машин до шести.
Наибольший объем продаж автомобилей для такси в январе-мае текущего года пришелся на Hyundai Solaris (31%), Volkswagen Polo (23%) и Kia Rio (20%). По сравнению с аналогичным периодом 2020-го топ марок изменился: ранее на первой строчке рейтинга в этом сегменте располагался Kia Rio (24%), далее шли Renault Logan (19%) и Hyundai Solaris (15%). При этом в лидеры по объему заключенных с таксомоторными парками сделок в январе-мае 2021 года вышли Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск, тогда как годом ранее больше всего таких договоров, кроме Москвы, компания заключила в Омске и Ростове-на-Дону.
«Мы считаем, что рынок такси в России будет расти, соответственно, будет увеличиваться и таксомоторный флот. Этот тренд подтверждается высоким спросом на новые автомобили, который мы видим со стороны наших клиентов из этой сферы бизнеса, но рост количества сделок пока сдерживается отсутствием предложения со стороны производителей. По нашим оценкам, наиболее востребованные в такси марки и модели станут широко доступны в перспективе полугода», — отметил директор по продажам продуктов автолизинга ГК ВТБ Лизинг Артем Киселев.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние 9 квартир от застройщика в ЖК Кировского района

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Экономика
24.06.2021 16:04
Экономика 24.06.2021 16:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.06.2021 09:46
Экономика 24.06.2021 09:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.06.2021 19:46
Экономика 23.06.2021 19:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.06.2021 15:05
Экономика 23.06.2021 15:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.06.2021 14:06
Экономика 23.06.2021 14:06
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.06.2021 13:23
Экономика 23.06.2021 13:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.06.2021 11:48
Экономика 23.06.2021 11:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.06.2021 11:35
Экономика 23.06.2021 11:35
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.06.2021 09:42
Экономика 23.06.2021 09:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.06.2021 07:57
Экономика 23.06.2021 07:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.06.2021 16:56
Экономика 22.06.2021 16:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.06.2021 15:20
Экономика 22.06.2021 15:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.06.2021 14:47
Экономика 22.06.2021 14:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.06.2021 14:10
Экономика 22.06.2021 14:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.06.2021 10:44
Экономика 22.06.2021 10:44
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:49
Ремонтируйте сами: новоселов в Волжском бросили один на один с «лысой» трехэтажкойСмотреть фотографии
17:54
«Это неуважение»: волгоградского депутата-миллионера взволновали судьи в джинсахСмотреть фотографии
17:13
Цели достигнуты: контртеррористические учения завершились в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:11
В Волгограде родился ЛюциферСмотреть фотографии
16:20
Экс-председателя Дзержинского суда Волгограда от колонии спас ребенокСмотреть фотографии
15:50
Суд в Ростове-на-Дону приступает к рассмотрению дела волгоградского генерала Михаила МузраеваСмотреть фотографии
14:44
Дышите глубже: в волгоградских маршрутках усилят масочный режимСмотреть фотографии
13:44
Как сэкономить на оплате проезда по ВолгоградуСмотреть фотографии
13:38
Прокуратура начала проверку жалоб на боли в глазах у детей в летнем лагере в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:35
В Волгоградской области прибавилось количество стобалльниковСмотреть фотографии
13:16
В Волгоградской области введена обязательная вакцинация чиновниковСмотреть фотографии
12:12
Оперштаб Волгоградской области готовит ключевые решения по коронавирусуСмотреть фотографии
12:02
Волгоградская облдума разрешила собираться гражданам ради самообложенияСмотреть фотографии
10:48
«Вы прививочку сделали?»: депутаты Волгоградской облдумы утвердили новых членов общественной палаты (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:20
После криминального скандала больницу в Волгоградской области возглавила новый главврачСмотреть фотографии
09:17
Силовики проводят антитеррористические учения в ВолгоградеСмотреть фотографии
22:02
Тело 17-летней девушки нашли в озере в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:29
«Люди, берегите себя»: волгоградцы высказалиcь об обязательной вакцинации (ОПРОС)Смотреть фотографииCмотреть видео
18:20
Авиабомбу времен Великой Отечественной войны раскопали на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
18:15
Семья погибла от отравления сероводородом в поселке под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:54
Капуста в Волгоградской области рекордно подорожалаСмотреть фотографии
17:13
Волгоградские железнодорожники приняли участие в мероприятиях в День памяти и скорбиСмотреть фотографии
16:50
Условный пожар потушен в "красной зоне" ковидного госпиталя в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:45
Утверждена треть нового состава общественной палаты Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:08
Дикая жара захватит Волгоград до конца неделиСмотреть фотографии
15:39
В пруду на Центральной набережной Волгограда погибли рыбкиСмотреть фотографии
15:33
Приглянулись часики: разбойника под Волгоградом вычислили по GPSСмотреть фотографии
15:20
В Волгоградской области приступают к строительству трассы через Волго-Ахтубинскую поймуСмотреть фотографии
15:11
«Убила жара?»: в дачном автобусе умер 55-летний волгоградецСмотреть фотографии
14:21
«Внучок» из новосибирской колонии выманил полмиллиона у 27 жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 