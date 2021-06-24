ВТБ Лизинг фиксирует трехкратный рост объемов сделок с операторами такси

Экономика 24.06.2021 17:04 Новости компаний
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24.06.2021 17:04 Новости компаний
ВТБ Лизинг за 5 месяцев 2021 года передал таксомоторным паркам около двух тысяч автомобилей. Это в 2,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Около 70% автотехники в 2021 г. было передано с использованием субсидии льготного лизинга Минпромторга РФ. На начало июня парк такси в портфеле ВТБ Лизинг составлял 5,4 тыс. транспортных средств, что в 2,6 раза больше показателя июня прошлого года.
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, клиентская база ВТБ Лизинг в сегменте такси по итогам 5 месяцев 2021 года выросла вдвое - до 300 организаций и индивидуальных предпринимателей. Кроме того, увеличилось среднее количество машин, взятых в лизинг на одну компанию, с четырех машин до шести.
Наибольший объем продаж автомобилей для такси в январе-мае текущего года пришелся на Hyundai Solaris (31%), Volkswagen Polo (23%) и Kia Rio (20%). По сравнению с аналогичным периодом 2020-го топ марок изменился: ранее на первой строчке рейтинга в этом сегменте располагался Kia Rio (24%), далее шли Renault Logan (19%) и Hyundai Solaris (15%). При этом в лидеры по объему заключенных с таксомоторными парками сделок в январе-мае 2021 года вышли Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск, тогда как годом ранее больше всего таких договоров, кроме Москвы, компания заключила в Омске и Ростове-на-Дону.
«Мы считаем, что рынок такси в России будет расти, соответственно, будет увеличиваться и таксомоторный флот. Этот тренд подтверждается высоким спросом на новые автомобили, который мы видим со стороны наших клиентов из этой сферы бизнеса, но рост количества сделок пока сдерживается отсутствием предложения со стороны производителей. По нашим оценкам, наиболее востребованные в такси марки и модели станут широко доступны в перспективе полугода», — отметил директор по продажам продуктов автолизинга ГК ВТБ Лизинг Артем Киселев.
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