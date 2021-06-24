ВТБ Лизинг фиксирует трехкратный рост объемов сделок с операторами такси





ВТБ Лизинг за 5 месяцев 2021 года передал таксомоторным паркам около двух тысяч автомобилей. Это в 2,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Около 70% автотехники в 2021 г. было передано с использованием субсидии льготного лизинга Минпромторга РФ. На начало июня парк такси в портфеле ВТБ Лизинг составлял 5,4 тыс. транспортных средств, что в 2,6 раза больше показателя июня прошлого года.

Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, клиентская база ВТБ Лизинг в сегменте такси по итогам 5 месяцев 2021 года выросла вдвое - до 300 организаций и индивидуальных предпринимателей. Кроме того, увеличилось среднее количество машин, взятых в лизинг на одну компанию, с четырех машин до шести.

Наибольший объем продаж автомобилей для такси в январе-мае текущего года пришелся на Hyundai Solaris (31%), Volkswagen Polo (23%) и Kia Rio (20%). По сравнению с аналогичным периодом 2020-го топ марок изменился: ранее на первой строчке рейтинга в этом сегменте располагался Kia Rio (24%), далее шли Renault Logan (19%) и Hyundai Solaris (15%). При этом в лидеры по объему заключенных с таксомоторными парками сделок в январе-мае 2021 года вышли Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск, тогда как годом ранее больше всего таких договоров, кроме Москвы, компания заключила в Омске и Ростове-на-Дону.