«Убила жара?»: в дачном автобусе умер 55-летний волгоградец

Происшествия 23.06.2021 15:11
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23.06.2021 15:11
Трагедия произошла сегодня в салоне автобуса, следовавшего в направлении дачного массива «Пичуга» в Дубовском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, 55-летнему мужчине стало плохо. К сожалению, спасти его не удалось. Автобусный маршрут обслуживает ГУП "Волгоградавтотранс".
Сегодня в Волгограде стоит жара до 37 градусов. К концу недели температура воздуха еще больше повысится. Пассажирам общественного транспорта приходится буквально выживать в душных салонах, особенно, если маршруты пролегают по трассам, где идет ремонт. В частности, в настоящее время ремонтируется мост через Пичугу, где действует реверсивное движение. Такие же пробки возникают и на мосту через Волжскую ГЭС.
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