



Камышинской городской прокуратурой Волгоградской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего осужденного, отбывающего наказание в исправительной колонии Новосибирской области. Он обвиняется в совершении 7 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину) и 20 эпизодов ч.3 ст.30, ч.2 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину). Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по версии следствия, фигурант уголовного дела, отбывая наказание в виде лишения свободы в одной из исправительных колоний Новосибирской области, увидел по телевизору в рекламе продукции контактные телефоны из Камышина. Затем путем случайного подбора, используя запомнившийся код, он стал по ночам звонить на стационарные телефоны абонентам. Представляясь сыном или внуком, мужчина сообщал, что находится в полиции и ему необходимы деньги для урегулирования конфликтной ситуации. После того, как злоумышленник понимал, какой суммой располагает жертва, он связывался по телефону со службой такси и просил водителей подъехать к потерпевшим, забрать наличные и перечислить деньги на определенные счета.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 27 жителей Камышина и Камышинского района. С сентября 2018 по апрель 2019 года он выманил у обманутых камышан 450 тысяч рублей.

Вину в содеянном мужчина полностью признал. Расследование уголовного дела проводилось СО МО МВД России «Камышинский». По требованию городской прокуратуры следователем в адрес УФСИН России по Новосибирской области внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений.

Уголовное дело направлено прокуратурой в Камышинский городской суд. Заключенный может задержаться в местах лишения свободы еще на пять лет.