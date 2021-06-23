Кафе «Четыре сыра» в Волгограде подверглось санкциям за нарушение антиковидных мер

Общество 23.06.2021 08:08
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23.06.2021 08:08
Индивидуальный предприниматель оштрафована за невыполнение ранее выданного предписания Роспотребнадзора с требованием соблюдения антиковидных мер, обязательных для сферы общественного питания. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в кафе «Четыре сыра», расположенного на проспекте Металлургов, 26 проверяющие не обнаружили рециркуляторов и пятидневного запаса перчаток. Также выяснилось, что при мытье посуды ручным способом не применялись специальные дезсредства, которых к тому же не оказалось в наличии. Постановлением Краснооктябрьского районного суда предприниматель Завьялова Е.В. оштрафована на 25 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу.
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