Памятник московскому времени предлагают установить в Волгоградской области

Общество 21.06.2021 14:36
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21.06.2021 14:36
Сторонники московского времени выступают за установку в Волгоградской области памятного знака "45 меридиану". Как сообщили ИА "Высота 102" активисты межрегиональной инициативной группы "Поволжье: Время – московское!", воплощение этой идеи объединит сторонников и противников московского времени, поставит точку в этом споре и повысит туристическую привлекательность региона.
"Географически Волгоградская область полностью находится в часовом поясе UTC +3, а центр этого пояса – 45 меридиан делит регион практически пополам", - пояснили активисты.
Как ранее сообщало информагентство, избирательная комиссия Волгоградской области отказала в проведении нового референдума по вопросу о времени. Членам инициативной группы, напомним, было необходимо заручиться поддержкой не менее 36,5 тысячи человек, что составляет 2% от количества избирателей. При проверке подписных листов было забраковано 17% автографов. На этом основании избирком Волгоградской области принял решение об отказе в проведении областного референдума и аннулировании регистрационного свидетельства инициативной группы.
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