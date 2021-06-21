Волгоградский облизбирком озвучил вердикт по референдуму





Избирательная комиссия Волгоградской области, наконец, официально озвучила свое решение по референдуму – его, как уже известно, не будет. Как сообщает ИА «Высота 102», для этого избиркому понадобилось три дня – заседание состоялось еще 18 июня.

В избирательной комиссии пояснили, что 15 июня была закончена проверка подписей, собранных членами инициативной группы по проведению референдума, где было забраковано более 17% автографов. На следующий день уполномоченный представитель группы получил копии ведомостей проверки подписных листов, где содержалась информация о каждой подписи, признанной недостоверной и недействительной.

Согласно итоговому протоколу проверки подписных листов наибольшее число нарушений было выявлено в отношении недостоверных сведений об участниках областного референдума на основании справок органов регистрационного учета (в частности, неправильный адрес места жительства участника референдума, неверные паспортные данные). При этом, как заверили в комиссии, в облизбиркоме письменно обращали внимание инициативной группы на необходимость проверки паспортных данных при сборе подписей.

Как следует из пресс-релиза избирательной комиссии, уполномоченные представители инициативной группы в ходе заседания ИКВО признали наличие значительного количества недостоверной информации, содержащейся в подписных листах. А их возражения фактически свелись к несогласию с требованиями законодательства, предусматривающими основания для признания подписей недостоверными или недействительными.

На этом основании избирательной комиссией Волгоградской области принято решение об отказе в проведении областного референдума и аннулировании регистрационного свидетельства инициативной группы.

Ранее, напомним, члены инициативной группы выразили недоумение причинами, которые послужили поводом для отбраковки подписей. Например, размеры граф подписного листа были слишком малы. Это привело к большому количеству сокращений и в результате многие данные участников референдума могли быть искажены. Наименование графы «Адрес места жительства» также ввело в заблуждение многих жителей Волгоградской области, которые указывали свой фактический адрес проживания. Многие предполагали, что их участие в сборе подписей могут проверить, а по адресу регистрации их просто не найдут. Также в инициативной группе заявляли о разногласиях с избиркомом по поводу того, что считать ошибкой в подписных листах, а что – помаркой.