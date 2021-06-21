









Трехлетний мальчик получил травму головы в результате аварии в Светлоярском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, ДТП произошло сегодня утром на 44 км федеральной автодороги "Волгоград-Элиста".

По предварительной информации, водитель автомобиля "Chery" при выезде с прилегающей территории не убедился в безопасности маневра и столкнулся с "Toyota RAV4". В результате аварии пострадал несовершеннолетний пассажир японского кроссовера. Мальчика доставили в больницу №7 в Волгограде.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области



