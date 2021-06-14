Расследования

«Боялись не довезти»: 92-летняя волгоградка заболела коронавирусом после второй дозы «Спутника»

Расследования 14.06.2021 11:53
0
14.06.2021 11:53


Мария Ильинична Колушкина, жительница Советского района Волгограда, заболела коронавирусом после введения двух частей вакцины «Спутник» и попала в больницу. Как рассказали ИА «Высота 102» родственники 92-летней женщины, первую часть прививки она и ее пожилая соседка сделали еще 9 апреля. «За бабушкой и соседкой прислали машину из поликлиники №11, они съездили, им сделали укол. После этого бабушку все время подташнивало, однако в целом первую часть прививки она перенесла относительно нормально. 30 апреля ей и соседке сделали вторую часть прививки, тоже присылали медицинский транспорт, привезли и отвезли с комфортом», - вспоминают родные. 
Через некоторое время после введения вакцины самочувствие Марии Ильиничны ухудшилось, но она справлялась таблетками, которые принимала и до вакцинации. Однако в первых числах июня ей стало совсем плохо – давление было почти двести. Приехавшая скорая помощь констатировала двустороннюю пневмонию и бабушку сразу госпитализировали в инфекционное отделение больницы №7, где подтвердился диагноз COVID-19. 
По словам одной из соседок пенсионерки, Мария Ильинична первое время была с ней на связи. Она, например, рассказала, что, когда ее везли на неотложке, услышала от врачей, которые кому-то говорили, что, мол, «боимся не довезем». К счастью, медикам удалось стабилизировать состояние пенсионерки. 
«Нам сказали, что бабушка полежит дней десять и ее выпишут. Она лежала сначала в обычной палате. Однако прошло уже больше двух недель, и ее перевели в палату интенсивной терапии. Информацию о ее состоянии нам дают скупую – мол, подбираем варианты лечения, потому что лекарства, которыми ее лечили, еще больше поднимали давление», - делятся родные. 
Однако их интересует и другое – каким образом бабушка могла заболеть коронавирусом после прививки? Ведь прививка и делается для того, чтобы избежать этого заболевания. 

В комитете здравоохранения Волгоградской области прокомментировали эту ситуацию так: «Несмотря на возраст и сопутствующие хронические заболевания, а также благодаря своевременной вакцинации болезнь женщина переносит не тяжело. В таком возрасте пациентов обязательно госпитализируют, несмотря на легкое течение заболевания. Находится она в инфекционном отделении без кислородной поддержки, получает всю необходимую медицинскую помощь и имеет благоприятный прогноз к выздоровлению».
Здесь также подчеркнули, что, как показывает практика, в 90% случаев человек защищен прививкой от болезни. В остальных 10% случаев вакцинация позволяет не заболеть человеку настолько тяжело, чтобы болезнь привела к серьезным последствиям или летальному исходу. «Иммунитет в организме человека начинает формироваться только после двухкратного введения вакцины – как минимум через 42 дня после первого укола. При этом, даже после иммунизации необходимо продолжать соблюдать все меры индивидуальной защиты», - прокомментировали в облздраве. 
Однако, исходя из дат двух прививок, Мария Ильинична заболела коронавирусом уже после того, как иммунитет, по сути, должен был сформироваться – прошло более 50 дней после введения первой части вакцины. Что касается соблюдения мер индивидуальной защиты, то бабушка никуда в силу почтенного возраста и не выходила - продукты ей приносили. «Мы не были в курсе, что бабушка собирается сделать прививку – иначе отговорили бы. У нее и так были проблемы со здоровьем, теперь, уверены, их только прибавится, ведь всем известны, какие бывают последствия. Хотя, конечно, главное сейчас, чтобы она выкарабкалась», - считают родные. 


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние 9 квартир от застройщика в ЖК Кировского района

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Расследования
13.06.2021 11:58
Расследования 13.06.2021 11:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.06.2021 19:24
Расследования 12.06.2021 19:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.06.2021 11:58
Расследования 12.06.2021 11:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.06.2021 16:11
Расследования 11.06.2021 16:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.06.2021 14:17
Расследования 11.06.2021 14:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.06.2021 12:07
Расследования 11.06.2021 12:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.06.2021 11:58
Расследования 11.06.2021 11:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.06.2021 16:59
Расследования 10.06.2021 16:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.06.2021 15:16
Расследования 10.06.2021 15:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.06.2021 12:54
Расследования 10.06.2021 12:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.06.2021 10:42
Расследования 10.06.2021 10:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.06.2021 19:30
Расследования 09.06.2021 19:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.06.2021 17:56
Расследования 09.06.2021 17:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.06.2021 16:42
Расследования 09.06.2021 16:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.06.2021 15:58
Расследования 09.06.2021 15:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:52
В Волгоградской области снизилась суточная смертность от COVID-19Смотреть фотографии
13:37
В Волгограде из-за лихача-пенсионера в массовом ДТП пострадал мужчинаСмотреть фотографии
13:20
Очередной ливень в Волгоградской области затопил улицы Калача-на-ДонуСмотреть фотографииCмотреть видео
12:08
Цены на морковь в Волгограде побили новые рекордыСмотреть фотографии
11:53
«Боялись не довезти»: 92-летняя волгоградка заболела коронавирусом после второй дозы «Спутника»Смотреть фотографии
10:23
В Волжском водитель-подросток после ДТП попал в больницу с 13-летней пассажиркойСмотреть фотографии
09:56
Кроссовер улетел в кювет на трассе под Волгоградом: женщина в коме (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:48
Родились в рубашке: пассажиры перевернувшейся маршрутки в Волгограде отказались от госпитализацииСмотреть фотографииCмотреть видео
09:33
Синоптики предупредили о граде в Волгоградской областиСмотреть фотографии
22:39
Момент столкновения грузовика и маршрутки в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
20:06
Реверсивное движение сохранится на мосту через Волжскую ГЭС до конца ремонтаСмотреть фотографии
18:34
ДТП без тормозов: неуправляемый грузовик протаранил маршрутку в Волгограде (ФОТО)Смотреть фотографии
16:04
Росстат зафиксировал низкую рождаемость бизнеса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:58
Пенсионерка с аутоиммунным заболеванием умерла от COVID-19 в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:49
В Волгограде МЧС и епархия подписали соглашение о сотрудничествеСмотреть фотографии
13:21
«Под колокольный звон»: волгоградцы пришли поклониться мощам Александра НевскогоСмотреть фотографии
12:03
Дальнобойщик из Дагестана пострадал в перевернувшейся фуре в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:58
В Волгограде разбираются в конфликте одиночного пикетчика с женщиной и подросткамиСмотреть фотографии
11:19
Пять человек пострадали из-за неуступчивого водителя в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:55
Решил проскочить на «красный»: в центре Волгограда разбился мопедист (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:41
У хутора Репино под Волгоградом продают базу отдыхаСмотреть фотографии
19:24
«Она обожала сына и все ему разрешала»: в Волгограде мать-убийцу осудили на 12 летСмотреть фотографии
17:27
Оперштаб в Волгограде ослабил коронавирусные ограниченияСмотреть фотографии
16:00
«Кассу взаимопомощи» ликвидируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:13
Многодетным волгоградцам объяснили порядок получения сертификата на 300 тысячСмотреть фотографии
13:39
В парке Волгограда трансляцию матчей Евро-2020 прекратили из-за COVID-19Смотреть фотографии
13:23
За сутки коронавирус в Волгоградской области не пережили семь пенсионеровСмотреть фотографии
13:16
Визг шин и рев мотора: в Волгограде соревнуются авто- и мотогонщикиСмотреть фотографии
12:45
Волжские единороссы оказались в центре скандала после избиения бюджетникаСмотреть фотографии
11:58
Инсульты, ДТП и алкоголь: от чего умирали жители Волгоградской области в 2020 годуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 