«Боялись не довезти»: 92-летняя волгоградка заболела коронавирусом после второй дозы «Спутника»





Мария Ильинична Колушкина, жительница Советского района Волгограда, заболела коронавирусом после введения двух частей вакцины «Спутник» и попала в больницу. Как рассказали ИА «Высота 102» родственники 92-летней женщины, первую часть прививки она и ее пожилая соседка сделали еще 9 апреля. «За бабушкой и соседкой прислали машину из поликлиники №11, они съездили, им сделали укол. После этого бабушку все время подташнивало, однако в целом первую часть прививки она перенесла относительно нормально. 30 апреля ей и соседке сделали вторую часть прививки, тоже присылали медицинский транспорт, привезли и отвезли с комфортом», - вспоминают родные.

Через некоторое время после введения вакцины самочувствие Марии Ильиничны ухудшилось, но она справлялась таблетками, которые принимала и до вакцинации. Однако в первых числах июня ей стало совсем плохо – давление было почти двести. Приехавшая скорая помощь констатировала двустороннюю пневмонию и бабушку сразу госпитализировали в инфекционное отделение больницы №7, где подтвердился диагноз COVID-19.

По словам одной из соседок пенсионерки, Мария Ильинична первое время была с ней на связи. Она, например, рассказала, что, когда ее везли на неотложке, услышала от врачей, которые кому-то говорили, что, мол, «боимся не довезем». К счастью, медикам удалось стабилизировать состояние пенсионерки.