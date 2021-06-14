«Боялись не довезти»: 92-летняя волгоградка заболела коронавирусом после второй дозы «Спутника»

Расследования 14.06.2021 11:53
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14.06.2021 11:53
Мария Ильинична Колушкина, жительница Советского района Волгограда, заболела коронавирусом после введения двух частей вакцины «Спутник» и попала в больницу. Как рассказали ИА «Высота 102» родственники 92-летней женщины, первую часть прививки она и ее пожилая соседка сделали еще 9 апреля. «За бабушкой и соседкой прислали машину из поликлиники №11, они съездили, им сделали укол. После этого бабушку все время подташнивало, однако в целом первую часть прививки она перенесла относительно нормально. 30 апреля ей и соседке сделали вторую часть прививки, тоже присылали медицинский транспорт, привезли и отвезли с комфортом», - вспоминают родные.
Через некоторое время после введения вакцины самочувствие Марии Ильиничны ухудшилось, но она справлялась таблетками, которые принимала и до вакцинации. Однако в первых числах июня ей стало совсем плохо – давление было почти двести. Приехавшая скорая помощь констатировала двустороннюю пневмонию и бабушку сразу госпитализировали в инфекционное отделение больницы №7, где подтвердился диагноз COVID-19.
По словам одной из соседок пенсионерки, Мария Ильинична первое время была с ней на связи. Она, например, рассказала, что, когда ее везли на неотложке, услышала от врачей, которые кому-то говорили, что, мол, «боимся не довезем». К счастью, медикам удалось стабилизировать состояние пенсионерки.
«Нам сказали, что бабушка полежит дней десять и ее выпишут. Она лежала сначала в обычной палате. Однако прошло уже больше двух недель, и ее перевели в палату интенсивной терапии. Информацию о ее состоянии нам дают скупую – мол, подбираем варианты лечения, потому что лекарства, которыми ее лечили, еще больше поднимали давление», - делятся родные.
Однако их интересует и другое – каким образом бабушка могла заболеть коронавирусом после прививки? Ведь прививка и делается для того, чтобы избежать этого заболевания.
В комитете здравоохранения Волгоградской области прокомментировали эту ситуацию так: «Несмотря на возраст и сопутствующие хронические заболевания, а также благодаря своевременной вакцинации болезнь женщина переносит не тяжело. В таком возрасте пациентов обязательно госпитализируют, несмотря на легкое течение заболевания. Находится она в инфекционном отделении без кислородной поддержки, получает всю необходимую медицинскую помощь и имеет благоприятный прогноз к выздоровлению».
Здесь также подчеркнули, что, как показывает практика, в 90% случаев человек защищен прививкой от болезни. В остальных 10% случаев вакцинация позволяет не заболеть человеку настолько тяжело, чтобы болезнь привела к серьезным последствиям или летальному исходу. «Иммунитет в организме человека начинает формироваться только после двухкратного введения вакцины – как минимум через 42 дня после первого укола. При этом, даже после иммунизации необходимо продолжать соблюдать все меры индивидуальной защиты», - прокомментировали в облздраве.
Однако, исходя из дат двух прививок, Мария Ильинична заболела коронавирусом уже после того, как иммунитет, по сути, должен был сформироваться – прошло более 50 дней после введения первой части вакцины. Что касается соблюдения мер индивидуальной защиты, то бабушка никуда в силу почтенного возраста и не выходила - продукты ей приносили. «Мы не были в курсе, что бабушка собирается сделать прививку – иначе отговорили бы. У нее и так были проблемы со здоровьем, теперь, уверены, их только прибавится, ведь всем известны, какие бывают последствия. Хотя, конечно, главное сейчас, чтобы она выкарабкалась», - считают родные.
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