За сутки коронавирус в Волгоградской области не пережили семь пенсионеров





Семеро пожилых жителей Волгоградской области умерли от последствий коронавируса за минувшие сутки. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном оперативном штабе, жертвами COVID-19 стали четверо жителей Волгограда – трое мужчин 74, 64 и 74 лет и 68-летняя женщина. Скончался также 86-летний житель Дубовского района, 68-летний мужчина из Камышина и 82-летний мужчина из Суровикинского района. У всех пенсионеров были хронические заболевания.

Всего в регионе зарегистрировано 1409 летальных исходов от COVID-19. Заболели вирусом за сутки 88 человек, выздоровели 77 пациентов.



