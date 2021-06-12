За сутки коронавирус в Волгоградской области не пережили семь пенсионеров

Здравоохранение 12.06.2021 13:23
0
12.06.2021 13:23
Семеро пожилых жителей Волгоградской области умерли от последствий коронавируса за минувшие сутки. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном оперативном штабе, жертвами COVID-19 стали четверо жителей Волгограда – трое мужчин 74, 64 и 74 лет и 68-летняя женщина. Скончался также 86-летний житель Дубовского района, 68-летний мужчина из Камышина и 82-летний мужчина из Суровикинского района. У всех пенсионеров были хронические заболевания.
Всего в регионе зарегистрировано 1409 летальных исходов от COVID-19. Заболели вирусом за сутки 88 человек, выздоровели 77 пациентов.
Реклама
В поликлиниках и больницах Волгоградской области грядет большой ремонт11.06.2021 18:00
Здравоохранение 11.06.2021 18:00
В Волгоградской области суточная смертность от коронавируса держит планку09.06.2021 15:44
Здравоохранение 09.06.2021 15:44
От последствий коронавируса в Волгоградской области умерли 9 человек08.06.2021 15:49
Здравоохранение 08.06.2021 15:49
В Волгоградской области построили еще один инфекционный госпиталь и бассейн08.06.2021 11:22
Здравоохранение 08.06.2021 11:22
В больницу Фишера в Волжском впервые доставили пациента на вертолете санавиации05.06.2021 17:12
Здравоохранение 05.06.2021 17:12
От плакатов и атласов к живым тканям и клеткам: в ВолгГМУ начала работу ещё одна симуляционная лаборатория04.06.2021 16:06
Здравоохранение 04.06.2021 16:06
Нового главврача назначили в волгоградской стоматологической поликлинике №1203.06.2021 16:57
Здравоохранение 03.06.2021 16:57
«Улыбнись спутнику»: в волгоградских стоматологиях стартовала необычная акция02.06.2021 18:52
Здравоохранение 02.06.2021 18:52
Нового главврача назначили в волгоградской детской поликлинике №3102.06.2021 16:34
Здравоохранение 02.06.2021 16:34
Волгоградцам пообещали бесплатные тесты после прививки от коронавируса02.06.2021 08:06
Здравоохранение 02.06.2021 08:06
В волгоградской психбольнице №2 – новый главврач01.06.2021 10:10
Здравоохранение 01.06.2021 10:10
В Волгоградской области привившимся от коронавируса предоставят скидки на лечение зубов31.05.2021 20:51
Здравоохранение 31.05.2021 20:51
Волгоградцам рассказали как защитить себя от меланомы28.05.2021 14:07
Здравоохранение 28.05.2021 14:07
«Больных стало меньше, но они потяжелели»: чиновники – о смертности от СOVID-19 в Волгоградской области26.05.2021 18:56
Здравоохранение 26.05.2021 18:56
В волгоградском облздраве прокомментировали перспективы обязательной вакцинации от коронавируса26.05.2021 16:17
Здравоохранение 26.05.2021 16:17
Реклама