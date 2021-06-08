«Волгоградэнергосбыт»: при оплате внимательно заполняйте реквизиты

Экономика 08.06.2021 09:41
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08.06.2021 09:41
«Волгоградэнергосбыт» советует обращать внимание на заполнение реквизитов платежа при оплате электроэнергии. Потребители время от времени обращаются в сбытовые участки и контакт-центр компании с вопросом, что делать в ситуации, когда несмотря на оплату, внесенную абонентом, за ним числится долг.
Как пояснили ИА «Высота 102» энергетики, это происходит из-за ошибок при указании наименования или реквизитов банка-получателя или назначения платежа.
Типичные ошибки при оплате и что делать
• Ошибка в заполнении банковских реквизитов.
Следует обратиться в банк, указанный при платеже.
• Не указаны, либо указаны ошибочно лицевой счет, период оплаты, назначение платежа («за электроэнергию»).
Необходимо взять последнюю квитанцию, документы, об оплате и обратиться в участок в сбытовой участок по месту жительства. Также можно отправить все копии с помощью электронных сервисов на сайте компании.
«Волгоградэнергосбыт» рекомендует производить оплату через официальный сайт или мобильное приложение. На сайте можно оплатить электроэнергию и без регистрации – по номеру лицевого счета.
При оплате через личный кабинет на сайте или мобильное приложение все данные заполняются автоматически, и это что позволяет избежать ошибок, и более того – оплата будет без комиссии.
Кстати, с помощью личного кабинета и мобильного приложения потребитель может передавать показания счетчика, направлять документы и заявления, получать консультации специалистов.
Вся информация о начислениях и платежах хранится в профиле абонента. Здесь же можно отказаться от бумажных квитанций, но, при необходимости, их и распечатать.
«Мы призываем абонентов пользоваться нашими онлайн сервисами. Это экономит время и гарантирует отсутствие ошибок», – отмечают в компании.
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