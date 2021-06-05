За ночь под Волгоградом сгорели две дачи





Два крупных пожара в соседних садоводческих товариществах потушили волгоградские пожарные минувшей ночью. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС России по Волгоградской области, возгорания на дачах произошли из-за неосторожного обращения с огнем и неправильного использования электрооборудования.

Первый пожар произошел после полуночи в СНТ «Дзержинец», расположенном в черте Тракторозаводского района. Диспетчер принял сообщение о горящем доме площадью 20 квадратных метров в 00.34. На место ЧП выехали расчеты специализированной пожарно-спасательной части, огонь был ликвидирован к 00.51. Через полтора часа загорелась еще одна дача – в СНТ «Мичуринец-2» под Ерзовкой в Городищенском районе. Пожарных вызвали в 02.40, через 15 минут расчеты потушили кирпичный дом площадью 32 квадратных метра.