Общество

Олег Савченко — о голосовании за проекты благоустройства: «Горжусь жителями Волгоградской области»

Общество 03.06.2021 17:53
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03.06.2021 17:53


Председатель комиссии по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской облдумы Олег Савченко подвел итоги голосования за проекты благоустройства, которые реализуют в 2022 году. Как сообщает ИА «Высота 102», парламентарий отметил значительную активность жителей Волгоградской области в выборе территорий, которые обустроят по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
«Искренне горжусь жителями Волгоградской области, — сказал Олег Савченко. — Проголосовало много людей, проекты выбирали пристально, скрупулезно, даже некоторый соревновательный момент присутствовал. Считаю, что на волгоградцев стоит равняться. Особенно хочу отметить волжан — по числу голосов они подошли к Волгограду, хотя город сам по себе куда меньше. Не могу не отметить Камышин, Фролово, Урюпинск, Михайловку, Фролово, Котельниково, Котово и Калач — все большие молодцы».
Рейтинговое голосование за проекты благоустройства проходило по всей России. В областном центре в отборе приняли участие более 100 тысяч волгоградцев, выбор большинства из них пал на территорию у музея-заповедника «Старая Сарепта». Следом по рейтингу идут бульвары на проспекте Жукова, улицах Дзержинского и Титова, площадь Чекистов. В Волжском особое внимание заслужил проект парка «Новый город», в Котово — набережная второго пруда. В Камышине по решению жителей в первую очередь благоустроят улицу Ленина, в Урюпинске — улицу Красноармейскую, в Михайловке — сквер на улице Коммуны, во Фролово — улицу Народную. Жители Котельниково хотят видеть обновленной улицу Ротмистрова, в Калаче-на-Дону — прогулочную зону на улице Чекмарева.
Всего на голосование были представлены 34 проекта от девяти муниципалитетов. По мнению Олега Савченко, новые общественные пространства сделают Волгоградскую область более комфортной и улучшат качество жизни. Напомним, за семь лет в регионе реализовали около 900 проектов благоустройства в 420 городах и селах.
Фото: Волгоградская областная дума.

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