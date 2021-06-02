Сильный ливень затопил южные районы Волгограда

Происшествия 02.06.2021 10:25
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02.06.2021 10:25
Жители Кировского, Советского и Красноармейского районов Волгограда массово сообщают о подтоплении улиц после сильного ливня, обрушившегося сегодня утром на город. Как сообщает ИА «Высота 102», социальные сети пестрят фотографиями и видеороликами, где уровень воды на проезжей части достигает местами 10-15 сантиметров.
В пресс-службе администрации Волгограда информагентству уточнили, что в настоящее время дорожно-коммунальные службы патрулируют городские улицы, задействованы 15 спецмашин. Дорожники непрерывно чистят решетки ливневок от принесенного потоками воды мусора, камней и грунта. « На ряде улиц возможно временное повышение уровня воды на проезжей части, которая постепенно будет отведена в ливнеприемники», — пообещали в мэрии. При необходимости коммунальщики выпустят на дороги каналопромывочные машины.
Волгоградцам напоминают о необходимости проявлять повышенную осторожность во время ливня с грозой и ветра: обходить поврежденные и поваленные деревья, раскачивающиеся рекламные конструкции и вывески, не оставлять без присмотра детей и пожилых людей. По возможности рекомендуется отложить дальние поездки, поставить автомобили в гараж или припарковать в безопасном месте вдали от высоких деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Фото: Максим Саблин, Дмитрий Агафонов, ВКонтакте. Видео: Дмитрий Агафонов, ВКонтакте.
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