Сильный ливень затопил южные районы Волгограда











Жители Кировского, Советского и Красноармейского районов Волгограда массово сообщают о подтоплении улиц после сильного ливня, обрушившегося сегодня утром на город. Как сообщает ИА «Высота 102», социальные сети пестрят фотографиями и видеороликами, где уровень воды на проезжей части достигает местами 10-15 сантиметров.





В пресс-службе администрации Волгограда информагентству уточнили, что в настоящее время дорожно-коммунальные службы патрулируют городские улицы, задействованы 15 спецмашин. Дорожники непрерывно чистят решетки ливневок от принесенного потоками воды мусора, камней и грунта. « На ряде улиц возможно временное повышение уровня воды на проезжей части, которая постепенно будет отведена в ливнеприемники», — пообещали в мэрии. При необходимости коммунальщики выпустят на дороги каналопромывочные машины.





Волгоградцам напоминают о необходимости проявлять повышенную осторожность во время ливня с грозой и ветра : обходить поврежденные и поваленные деревья, раскачивающиеся рекламные конструкции и вывески, не оставлять без присмотра детей и пожилых людей. По возможности рекомендуется отложить дальние поездки, поставить автомобили в гараж или припарковать в безопасном месте вдали от высоких деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Фото: Максим Саблин, Дмитрий Агафонов, ВКонтакте. Видео: Дмитрий Агафонов, ВКонтакте.