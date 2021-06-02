Общество

Наступление стихии на Волгоград сняли сверху

Общество 02.06.2021 08:34
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02.06.2021 08:34


К Волгограду приближается грозовой фронт – небо заволокло тучами, которые опускаются на город, слышатся раскаты грома. Как сообщает ИА «Высота 102», еще накануне синоптики предупредили о ливнях, граде, грозах, которые надвигаются на регион, а также об усилении ветра. Власти Волгограда и области заявили о готовности коммунальных, дорожных и других служб «принять удар» непогоды и справиться с его последствиями.

Так, в городе-герое возможны временные подтопления улиц. Жителей региона просят во время грозы не находиться рядом с рекламными конструкциями и деревьями, также – не оставлять свои машины рядом с зелеными насаждениями. 
Скриншот с сайта погоды ventusky.com.

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