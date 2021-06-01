Телеком

Маша или Пеппа? Связисты рассказали, что смотрят маленькие волгоградцы в интернете

Телеком 01.06.2021 15:58
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01.06.2021 15:58


Юные зрители онлайн-кинотеатров чаще смотрят мультсериалы российских аниматоров, а вот среди полнометражных мультфимов выбирают американские. В Международный день защиты детей специалисты оператора проанализировали, какой контент МегаФон ТВ популярен у подрастающих абонентов. 
Первое место по числу просмотров среди мультсериалов заняла семейная сага «Три кота» (доступна в сервисе more.tv на МегаФон ТВ), второе – злоключения домовенка «Буба», третье - неувядающая классика «Маша и Медведь». «Свинка Пеппа», самый популярный зарубежный мультсериал, добрался лишь до шестого места.
Зато в «полном метре» американские студии одержали убедительную победу над российской анимацией. Лидером стал мультипликационный фильм PIXAR «Душа» – получившая «Оскар» история о том, как джазмен Джо и Душа вместе ищут смысл жизни.На втором месте – «Семейка Крудс: Новоселье» от DreamWorks про пещерных людей, тройку замыкает гиперреалистичный ремейк хита Disney «Король лев».
В категории «кино для всей семьи» в топ-3 попали сказки «Последний богатырь: Корень зла» и «Последний богатырь» – о приключениях современного москвича Ивана в волшебном Беломорье (оба доступны в сервисе START на МегаФон ТВ). Также для семейных киновечеров жители региона выбирали фильм «Мулан» - новейший ремейк анимационной классики.
В целом же волгоградские пользователи сервиса МегаФон ТВ не так часто зовут к цифровым экранам малышей: на детский контент приходится лишь 6% от общего числа просмотров. Мультфильмы волгоградцы предпочитают смотреть по выходным.
Коллекция МегаФон ТВ насчитывает более тысячи детских фильмов и мультсериалов, которые можно смотреть на любых цифровых устройствах – от смартфона до SmartTV. Пользователям тарифной линейки #БезПереплатна сервис предоставляется безлимитный трафик.

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