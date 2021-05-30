В волгоградском аэропорту бесплатно угощали армянскими блюдами

Общество 30.05.2021 15:54
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30.05.2021 15:54
Сегодня из волгоградского аэропорта в столицу Армении вылетел самолет рейса авиакомпания «Северный ветер». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе аэропорта, первых пассажиров в терминале С поздравляли с открытием рейсов сотрудники аэропорта. Национальные угощения для всех присутствующих, яркие шары на стойках регистрации, конкурсы и призы создавали атмосферу настоящего праздника. Для вылетающих первым рейсом пассажиров танцы и песни исполнили артисты армянских народных ансамбле «Артуйт» и «Адан». Международный рейс был выполнен по расписанию. Загрузка первого рейса составила более 90%.
Самолеты авиаперевозчика будут летать в Ереван один раз в неделю – по воскресеньям. Рейсы запланированы авиакомпанией до конца до 24 октября 2021 года.
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