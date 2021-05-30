Экономика

Тенденция все та же: средняя зарплата жителей Волгоградской области продолжает расти

Экономика 30.05.2021 17:42
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30.05.2021 17:42


Новые данные о среднемесячной номинальной заработной плате по полному кругу организаций в Волгоградской области вновь подтвердили тенденцию роста. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сведения, опубликованные Росстатом, за этот год, «провальным» оказался разве что февраль этого года. Средняя номинальная зарплата в регионе в этом месяце составила 34058 рублей, тогда как в январе этот показатель фиксировался на уровне 34984 рублей. Зато в марте средняя зарплата снова выросла – до 35686 рублей. В декабре прошлого года Росстат и вовсе заявил о показателе в 46446 рублей по региону. 
Самая высокая среднемесячная номинальная зарплата среди регионов ЮФО в марте фиксировалась в Краснодарском крае – 39682 рубля, в Астраханской области было чуть меньше – 39522 рубля. В антилидерах вновь оказалась Калмыкия – 31665 рублей. 

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