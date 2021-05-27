«Ростелеком» создал центр компетенций по разработке программных решений под российские процессоры





В новом центре компетенций «Ростелекома» началась разработка новых и миграция существующих программных решений под серверное оборудование с процессором на архитектуре «Эльбрус-2000». Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора, цель нового подразделения — не просто помочь организациям бесшовно перейти на отечественное ПО и перенести софт на «Эльбрус», но и сделать это так, чтобы влияние перехода на их бизнес было минимальным.

Сегодня перед компаниями стоит актуальная задача обеспечить технологическую независимость от иностранных вендоров и перейти к процессу замещения импортных ИТ-решений. В процессе перехода на российское ПО компании сталкиваются с рядом сложностей: существующие информационные системы в подавляющем большинстве не работают на отечественных платформах и требуют их доработки, не хватает профильных специалистов для разработки на отечественном стеке технологий, отсутствуют в достаточном количестве решения под российские платформы и технологии в отдельных классах ПО.

Для этого «Ростелеком» создал центр компетенций со стендами разработки и тестирования на основе серверов отечественного производства. В качестве операционных систем (ОС) развернуты ОС «Эльбрус» для обычных решений и Astra Linux Special Edition для систем,требующих ограничения доступа к обрабатываемой информации.Все серверы оснащены аппаратно-программным модулем доверительной загрузки, что в комплекте с сертифицированной ФСТЭК и ФСБ операционной системой позволяет создавать решения для объектов критической информационной инфраструктуры любого класса доступа.

Работу стендов обеспечивают высококвалифицированные системные и прикладные разработчики, имеющие опыт реализации проектов на российских платформах.Уровень технического оснащения и высококвалифицированный персонал позволяют выполнить полный цикл развертывания и тестирования ПО как для «Ростелекома», так и для его клиентов.

Заинтересованная компания может предоставить перечень ПО и требования к тестированию. Команда ИТ-специалистов «Ростелекома» проведет установку, тестирование и даст рекомендации по дальнейшей адаптации ПО под отечественный стек технологий. При необходимости специалисты центра компетенциймогут разработать новое ПО под задачи компании.

«В настоящее время все больше компаний, как частных, так и с государственным участием,начинают переходить на отечественные технологии. Но компетенций по миграции с архитектуры x86 на архитектуру “Эльбрус” на рынке мало. Команда ИТ-кластера “Ростелекома” готова помочь организациям перейти на российское ПО и мигрировать готовый софт на архитектуру “Эльбрус”, обеспечив при этом не только совместимость с инфраструктурой организациии последующую техническую поддержку, но и защиту от киберугроз. Все это позволит обеспечить российским компаниям собственную технологическую независимость и непрерывность производства и оказания услуг», — рассказал старший вице-президент по информационным технологиям Кирилл Меньшов.



