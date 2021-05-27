Телеком

«Ростелеком» создал центр компетенций по разработке программных решений под российские процессоры

Телеком 27.05.2021 15:24
0
27.05.2021 15:24


В новом центре компетенций «Ростелекома» началась разработка новых и миграция существующих программных решений под серверное оборудование с процессором на архитектуре «Эльбрус-2000». Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора, цель нового подразделения — не просто помочь организациям бесшовно перейти на отечественное ПО и перенести софт на «Эльбрус», но и сделать это так, чтобы влияние перехода на их бизнес было минимальным.
Сегодня перед компаниями стоит актуальная задача обеспечить технологическую независимость от иностранных вендоров и перейти к процессу замещения импортных ИТ-решений. В процессе перехода на российское ПО компании сталкиваются с рядом сложностей: существующие информационные системы в подавляющем большинстве не работают на отечественных платформах и требуют их доработки, не хватает профильных специалистов для разработки на отечественном стеке технологий, отсутствуют в достаточном количестве решения под российские платформы и технологии в отдельных классах ПО.
Для этого «Ростелеком» создал центр компетенций со стендами разработки и тестирования на основе серверов отечественного производства. В качестве операционных систем (ОС) развернуты ОС «Эльбрус» для обычных решений и Astra Linux Special Edition для систем,требующих ограничения доступа к обрабатываемой информации.Все серверы оснащены аппаратно-программным модулем доверительной загрузки, что в комплекте с сертифицированной ФСТЭК и ФСБ операционной системой позволяет создавать решения для объектов критической информационной инфраструктуры любого класса доступа.
Работу стендов обеспечивают высококвалифицированные системные и прикладные разработчики, имеющие опыт реализации проектов на российских платформах.Уровень технического оснащения и высококвалифицированный персонал позволяют выполнить полный цикл развертывания и тестирования ПО как для «Ростелекома», так и для его клиентов.
Заинтересованная компания может предоставить перечень ПО и требования к тестированию. Команда ИТ-специалистов «Ростелекома» проведет установку, тестирование и даст рекомендации по дальнейшей адаптации ПО под отечественный стек технологий. При необходимости специалисты центра компетенциймогут разработать новое ПО под задачи компании.
«В настоящее время все больше компаний, как частных, так и с государственным участием,начинают переходить на отечественные технологии. Но компетенций по миграции с архитектуры x86 на архитектуру “Эльбрус” на рынке мало. Команда ИТ-кластера “Ростелекома” готова помочь организациям перейти на российское ПО и мигрировать готовый софт на архитектуру “Эльбрус”, обеспечив при этом не только совместимость с инфраструктурой организациии последующую техническую поддержку, но и защиту от киберугроз. Все это позволит обеспечить российским компаниям собственную технологическую независимость и непрерывность производства и оказания услуг», — рассказал старший вице-президент по информационным технологиям Кирилл Меньшов.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Просторная квартира от застройщика в Кировском районе

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Что грозит за неуплату услуг ЖКХ
Телеком
26.05.2021 13:55
Телеком 26.05.2021 13:55
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.05.2021 12:26
Телеком 26.05.2021 12:26
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.05.2021 15:55
Телеком 25.05.2021 15:55
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.05.2021 13:11
Телеком 25.05.2021 13:11
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.05.2021 12:11
Телеком 24.05.2021 12:11
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.05.2021 10:20
Телеком 24.05.2021 10:20
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.05.2021 15:27
Телеком 21.05.2021 15:27
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.05.2021 11:59
Телеком 21.05.2021 11:59
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.05.2021 14:00
Телеком 20.05.2021 14:00
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.05.2021 11:12
Телеком 20.05.2021 11:12
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.05.2021 11:22
Телеком 19.05.2021 11:22
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.05.2021 10:01
Телеком 14.05.2021 10:01
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.05.2021 19:00
Телеком 13.05.2021 19:00
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.05.2021 13:23
Телеком 13.05.2021 13:23
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.05.2021 16:44
Телеком 12.05.2021 16:44
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:24
Буйный хуторянин в Волгоградской области едва не задушил случайных прохожихСмотреть фотографии
15:38
В прямом эфире TikTok попробуют собрать 100 миллионов рублей на спасение мальчика со СМА из Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:25
Под Волгоградом полиция застукала сельчанина за сбором дикой коноплиСмотреть фотографии
15:24
«Ростелеком» создал центр компетенций по разработке программных решений под российские процессорыСмотреть фотографии
15:23
Население Волгоградской области продолжает сокращаться из-за коронавирусаСмотреть фотографии
15:00
Бывшего полицейского в Волгоградской области посадили за избиение рабочегоСмотреть фотографии
14:41
Пожилой велосипедист попал под колеса автомобиля в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:39
В Волгограде появилась последовательница криминальной учительницыСмотреть фотографии
14:10
Сенатор и депутат Волгоградской области поспорили о пользе капустыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:45
Дорожники заделывают яму на парковке напротив стадиона «Волгоград Арена»Смотреть фотографии
13:08
«Наша игра»: ŠKODA 29 лет выступает генеральным спонсором ЧМ по хоккеюСмотреть фотографии
12:24
Губернатор Волгоградской области озадачил металлургов вопросом о ценах на стальСмотреть фотографии
10:22
Двое жителей Волгоградской области подделали документы для лицензии на оружиеСмотреть фотографии
09:48
В Волгоградской области в ДТП погиб ставрополец, двое в больницеСмотреть фотографии
09:19
Еще один ребенок из Волжского получил «Спинразу» за 30 миллионов рублей по решению судаСмотреть фотографии
09:09
Рекламщики с чиновниками проиграли суд волгоградскому УФАС дело о билбордахСмотреть фотографии
08:10
ЕвроХим отмечен наградой за высокий уровень социальной и экологической ответственностиСмотреть фотографии
08:09
Безмасочника оштрафовали в волгоградском бизнес-центре на крупную суммуСмотреть фотографии
19:49
Вброс на вбросе: в Волгоградской области опять пытаются дискредитировать праймеризСмотреть фотографии
18:56
«Больных стало меньше, но они потяжелели»: чиновники – о смертности от СOVID-19 в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:27
В Волгограде осудили "бизнес"-мошенниковСмотреть фотографии
16:38
«Где вы были раньше?»: Госжилнадзор раскрыл тайну пропажи воды для полива в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:28
Кроссовер ŠKODA KAROQ: главные преимущества автомобиляСмотреть фотографии
16:17
В волгоградском облздраве прокомментировали перспективы обязательной вакцинации от коронавирусаСмотреть фотографии
15:44
Волгоградские предприятия повысили производительность труда на 21% по итогам первого года работы Регионального центра компетенцийСмотреть фотографии
15:44
Теряем молодых и пожилых: оперштаб сообщил еще о восьми скончавшихся от коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:09
Слово за слово: перепалка соседей в станице Волгоградской области закончилась стрельбойСмотреть фотографии
14:38
В комфорте и с социальной дистанцией: в Волгоградском облсуде начался процесс по громкому делу экс-депутатов гордумы (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:38
ЛУКОЙЛ развивает возобновляемую энергетику: в Волгограде прошла торжественная церемония открытия солнечной электростанцииСмотреть фотографии
13:55
В онлайн-кинотеатре KION состоится премьера киносторис «Подслушано» Ильи Куликова – детективный триллер о социальных сетяхСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 