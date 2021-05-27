



Полицейские проводят проверку по факту предоставления в лицензионно-разрешительное подразделение Росгвардии поддельных документов. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 45-летний и 25-летний жители Клетского района обратились в отдел лицензионно-разрешительной работы за получением лицензий на приобретение охотничьего оружия.

Мужчины предоставили свидетельства о прохождении курсов по программе подготовке граждан, впервые получающих гражданское оружие и акты проверки знаний правил безопасности обращения с оружием, а также наличия навыков безопасного обращения с оружием.

Согласно документам, они оба прошли подготовку в специализированной организации, расположенной в Астраханской области. Однако в ходе проверки выяснилось, что таким гражданам данные документы не выдавались.

В отношении мужчин решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка документов».