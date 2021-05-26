На возведенной к ЧМ-2018 автостоянке в Волгограде образовался провал





В Волгограде недалеко от стадиона образовался провал на автостоянке. Как сообщает ИА «Высота 102», ушел под землю участок размером примерно в один квадратный метр. Территория в настоящее время огорожена сигнальной лентой и по известной коммунальной традиции в провал поместили большую ветку дерева.

Напомним, автостоянка около "Волгоград Арены" была построена в 2018 году специально для проведения чемпионата мира по футболу в комплексе других объектов, в частности, парка Победы.



