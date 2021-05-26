Происшествия

На возведенной к ЧМ-2018 автостоянке в Волгограде образовался провал

Происшествия 26.05.2021 07:54
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26.05.2021 07:54


В Волгограде недалеко от стадиона образовался провал на автостоянке. Как сообщает ИА «Высота 102», ушел под землю участок размером примерно в один квадратный метр. Территория в настоящее время огорожена сигнальной лентой и по известной коммунальной традиции в провал поместили большую ветку дерева. 
Напомним, автостоянка около "Волгоград Арены"  была построена в 2018 году специально для проведения чемпионата мира по футболу в комплексе других объектов, в частности, парка Победы. 

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