Расследования

СК предъявил обвинения по делу о гибели волгоградских баскетболисток в Ставрополье

Расследования 25.05.2021 23:41
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25.05.2021 23:41


Следственный комитет Российской Федерации предъявил обвинения в рамках расследования дела о гибели пяти девочек-баскетболисток из Волгограда в жутком ДТП в Ставропольском крае. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко, водитель ВАЗ-2109 Максим Ларионов обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц, водитель микроавтобуса Mercedes Руслан Нахметов – в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц. Директора спортшколы олимпийского резерва №2 Татьяну Астафьеву обвиняют в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц.
Ларионов заключен под стражу, Нахметов и Астафьева отправлены под домашний арест. Потерпевшими по делу признаны пострадавшие баскетболистки и их родители. В ходе следствия проводятся технические и иные экспертизы для установления всех обстоятельств трагедии. Параллельно следователи проверяют организацию выезда на соревнования, достаточность финансирования спортшколы и расходование средств образовательным учреждением.
Напомним, смертельное ДТП с микроавтобусом, перевозившим детскую баскетбольную команду из Волгограда в Черкесск на соревнования, произошло 30 апреля 2021 года в Грачевском районе Ставропольского края. В результате аварии погибли пятеро девочек, еще 12 пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Следствием установлено, что Максим Ларионов на ВАЗ-2109 выехал на встречную полосу и врезался в грузовой автомобиль DAF, который от удара также выехал на «встречку» и столкнулся с Mercedes. Поездку организовала Татьяна Астафьева, не уведомив ДПС, на микроавтобусе, не соответствующем требованиям для перевозки детей. Транспорт не был оборудован ремнями безопасности для пассажиров, о чем знал Нахметов, но все равно отправился в дорогу с командой.

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