



Следственный комитет Российской Федерации предъявил обвинения в рамках расследования дела о гибели пяти девочек-баскетболисток из Волгограда в жутком ДТП в Ставропольском крае. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко, водитель ВАЗ-2109 Максим Ларионов обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц, водитель микроавтобуса Mercedes Руслан Нахметов – в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц. Директора спортшколы олимпийского резерва №2 Татьяну Астафьеву обвиняют в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц.

Ларионов заключен под стражу, Нахметов и Астафьева отправлены под домашний арест. Потерпевшими по делу признаны пострадавшие баскетболистки и их родители. В ходе следствия проводятся технические и иные экспертизы для установления всех обстоятельств трагедии. Параллельно следователи проверяют организацию выезда на соревнования, достаточность финансирования спортшколы и расходование средств образовательным учреждением.