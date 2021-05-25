Все лучше и лучше: Росстат оценил уровень безработицы в Волгоградской области





Уровень безработицы в Волгоградской области в апреле 2021 года составил 5,4%. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росстате, в регионе 67,1 тысячи человек не имеют работы. В марте этого года уровень безработицы был чуть выше – 5,5%. Тогда безработными считались 68,3 тысячи человек. То есть за месяц количество безработных снизилось на 1,2 тысячи человек.

Среди регионов ЮФО хуже всего с работой по-прежнему в Калмыкии – 9% (12,1 тысячи безработных). В Астраханской области этот показатель зафиксирован на планке 8% (40,4 тысячи безработных). В Краснодарском крае уровень безработицы такой же, как в Волгоградской. Самый низкий показатель – в Ростовской области и в Севастополе (4,4%).



