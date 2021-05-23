Ехала семья с младенцем: в Волгограде дотла сгорел автомобиль такси

Происшествия 23.05.2021 10:24
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23.05.2021 10:24
Автомобиль службы такси Renault Logan за считанные минуты сгорел дотла минувшим вечером на улице Кузнецкой в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС России по Волгоградской области, причиной возгорания стала неисправность узлов и агрегатов машины, хотя она была совсем новой, 2019 года выпуска.
Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 21.26, через 12 минут прибывшие на место пожарные расчеты потушили огонь. Инцидент попал на видео, сделанное очевидцами. По словам свидетелей произошедшего, в такси ехала семья с маленьким ребенком. Таксист немедленно остановил автомобиль, высадил пассажиров и вышел сам – в пожаре никто не пострадал.
Фото и видео: Ася Радова, ВКонтакте.
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