Происшествия

Двое детей попали под колеса иномарок в Волгограде и Волжском

Происшествия 22.05.2021 10:00
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22.05.2021 10:00


С травмой госпитализирована 8-летняя школьница после ДТП на улице Мясникова в Тракторозаводском районе Волгограда. Накануне вечером девочку сбила Skoda Fabia, когда она переходила дорогу в неположенном месте, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области.
Практически одновременно с этим произошло аналогичное ДТП в Волжском. На улице Сталинградской 40-летний водитель VOLKSWAGEN POLO не успел затормозить перед нерегулируемым пешеходным переходом, на который вышли 34-летняя женщина с двухлетней дочерью. Прибывшая бригада скорой осмотрела попавших под колеса пешеходов: волжанка не пострадала, ребенку оказали помощь на месте аварии – госпитализация не потребовалась.

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