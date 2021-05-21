На рынке труда в Волгоградской области выросло количество вакансий





В первом квартале этого года количество вакансий в Волгоградской области выросло по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, так, в этом году работодатели искали сотрудников на 17101 место, тогда как в конце прошлого года количество вакансий составляло около 14,5 тысяч.

Всего в этом году было принято на работу 28083 человека, уволились по разным причинам 28236 человек. Большая часть, около 23 тысяч – по собственному желанию. Потеряли работу в связи с сокращением 648 человек. В четвертом квартале прошлого года таких было 599 человек.

При этом в этом году более 35 тысяч работников находились в отпусках без сохранения заработной платы. Больше всего таких сотрудников было в обрабатывающих отраслях – почти 14463 человека.



