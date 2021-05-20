Экономика

Группа ВТБ: из-за жары спрос москвичей на кондиционеры вырос на 80%

Экономика 20.05.2021 14:31 Новости компаний
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20.05.2021 14:31 Новости компаний


На прошлой неделе траты москвичей на вентиляторы и системы кондиционирования превысили 27 млн рублей – на 77% больше, чем неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные Первого ОФД (входит в Группу ВТБ), сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.
По данным оператора фискальных данных, количество транзакций по этим категориям товаров увеличилось в 2,1 раза по сравнению с предыдущей неделей, а средний чек при этом сократился на 19% и составил 11,5 тыс. рублей.
Спрос на кондиционеры и вентиляторы в Санкт-Петербурге за неделю вырос в 5 раз: всего за неделю петербуржцы потратили на покупку этих товаров 1,8 млн рублей. Средний чек снизился за неделю на четверть – до 5 тыс. рублей.
Настолько же увеличился спрос на системы охлаждения в Екатеринбурге – оборот только по этим видам товаров составил 3,5 млн рублей, при этом средний чек за неделю не изменился и составил почти 7 тыс. рублей. В 3,5 раза, до 1 млн рублей, увеличились расходы на кондиционеры у нижегородцев. На 78%, до 1,5 млн рублей, за неделю выросли траты на кондиционеры в Воронеже, на треть, до 2,5 млн рублей, – в Ростове-на-Дону.
«На второй неделе мая регионы европейской части России посетила по-настоящему летняя жара. Поэтому потребность в системах охлаждения, кондиционерах и вентиляторах существенно возросла. Так как сотрудники ряда компаний продолжают работать в удаленном или гибридном режиме, спрос на оснащение системами кондиционирования «домашних офисов» ожидаемо увеличился еще до наступления традиционно высокого для этого сегмента летнего сезона», – комментирует Владимир Турчин, начальник управления «Развитие технологий эквайринга» ВТБ.
 

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