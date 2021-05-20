Телеком

Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению государственных экзаменов в 2021 году

Телеком 20.05.2021 11:12
0
20.05.2021 11:12


«Ростелеком» провел тестирование систем видеонаблюдения в российских и зарубежных пунктах проведения экзаменов (ППЭ).Единые государственные экзамены (ЕГЭ) пройдут во всех субъектах РФ, а также в 79 ППЭ в зарубежных образовательных организациях на базе посольств, консульств и воинских частей в 58 странах мира. Всего для видеонаблюдения за ЕГЭ-2021 в более 5,5 тыс. ППЭ будет задействовано свыше 134 тыс. камер, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора.
Система видеонаблюдения, организованная «Ростелекомом» на базе защищенных оптических каналов связи, полностью готова к проведению ЕГЭ и Государственного выпускного экзамена (ГВЭ-11), которые в этом году пройдут с 25 мая по 15 сентября. Камеры «Ростелекома» установлены в свыше 69 тыс. аудиторий ППЭ и 1,5 тыс. аудиторий региональных центров обработки информации (РЦОИ), где проводятся прием и обработка экзаменационных материалов, а также проверка работ экспертами предметных комиссий. Охват видеонаблюдением превысит 98% аудиторий. Все цифровые устройства, задействованные в проекте, обеспечивают необходимый угол обзора, поддерживают высокое разрешение видео и передают качественный звук.
Камеры, установленные в аудиториях, расположены таким образом, чтобы в обзор попадали участники ЕГЭ, место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов. Причем в поле зрения цифровых устройств не попадают заполненные бланки регистрации и ответы. В тайне остаются и персональные данные участников ЕГЭ. Система видеонаблюдения «Ростелекома» обеспечивает максимальную объективность и делает процесс сдачи ЕГЭ прозрачным.
Видео из аудиторий в онлайн-режиме будет транслироваться на портал видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ». В аудиториях, расположенных в труднодоступных местностях РФ, будет вестись видеозапись, которая сразу после окончания экзамена с помощью специального программного обеспечения попадет на портал видеонаблюдения. Дополнительно, для повышения надежности, запись также будет вестись на жесткий диск или локальную карту памяти, установленные в каждой камере. Пропускная способность портала рассчитана на одновременное подключение не менее 15 тысяч пользователей.
Контролировать государственную аттестацию в 2021 году будут свыше 10 тыс. федеральных и региональных онлайн-наблюдателей. Второй год подряд выявлять нарушения в ходе проведения экзаменов также будет технология анализа поведения с использованием нейросети. Федеральный контракт предполагает, что искусственный интеллект будет ежедневно анализировать онлайн-видеопоток из более 170 аудиторий, а в офлайн — архивные видео из более тысячи аудиторий. При обнаружении подозрительной активности на экзамене нейросеть подаст сигнал, система автоматически сформирует «подозрение на нарушение» и запись с нужной минуты поступит на проверку к наблюдателю, а после — на утверждение к модератору. Такой многоступенчатый контроль позволяет снизить количество онлайн-наблюдателей и сделать процесс сдачи экзаменов еще более прозрачным.
«Наша компания с 2014 года обеспечивает видеонаблюдение при проведении ЕГЭ. При этом мы регулярно совершенствуем нашу систему, внедряем новые технологии, создаем комплексную внутришкольную инфраструктуру. В этом году в рамках создания единой цифровой образовательной среды и национальной программы “Цифровая экономика” мы начали проект по обеспечению школ беспроводным доступом в интернет, оснащению системами видеонаблюдения с функцией аналитики и хранением изображения, а также предоставлению ресурсов наших дата-центров. Также продолжаем обучать разработанную “Ростелекомом”систему машинного зрения. Зафиксированные в прошлом году нарушения, как подтвержденные, так и неподтвержденные, позволили значительно увеличить точность работы нейросети», — сказал вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков.
В 2021 году система видеонаблюдения «Ростелекома» также будет работать на ГВЭ-11 для тех выпускников, которые не планируют поступать в вузы. Они сдадут два обязательных экзамена: русский язык и математику. Эти экзамены пройдут в тех же аудиториях ППЭ, что и ЕГЭ, но в другие дни.
В дни проведения экзаменов специалисты «Ростелекома» будут круглосуточно следить за работой системы видеонаблюдения, осуществлять техническую поддержку портала онлайн-трансляций и его защиту от DDoS-атак.
Для полноценной поддержки пользователей портала организована бесплатная горячая линия в формате «8-800». В течение всего экзаменационного периода специалисты компании будут консультировать сотрудников Федерального центра тестирования и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, представителей органов исполнительной власти, включая министров образования субъектов РФ, а также принимать заявки на устранение неисправностей в системе видеонаблюдения. Центр обработки вызовов готов принимать до 2 000 обращений в день. Время ожидания ответа оператора не превысит 30 секунд.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Просторная квартира от застройщика в Кировском районе

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Что грозит за неуплату услуг ЖКХ
Телеком
20.05.2021 14:00
Телеком 20.05.2021 14:00
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.05.2021 11:22
Телеком 19.05.2021 11:22
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.05.2021 10:01
Телеком 14.05.2021 10:01
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.05.2021 19:00
Телеком 13.05.2021 19:00
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.05.2021 13:23
Телеком 13.05.2021 13:23
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.05.2021 16:44
Телеком 12.05.2021 16:44
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.05.2021 15:44
Телеком 12.05.2021 15:44
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.05.2021 14:06
Телеком 11.05.2021 14:06
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.04.2021 15:05
Телеком 30.04.2021 15:05
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.04.2021 15:36
Телеком 28.04.2021 15:36
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.04.2021 13:58
Телеком 28.04.2021 13:58
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
27.04.2021 16:02
Телеком 27.04.2021 16:02
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
27.04.2021 12:02
Телеком 27.04.2021 12:02
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.04.2021 08:35
Телеком 25.04.2021 08:35
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.04.2021 10:56
Телеком 23.04.2021 10:56
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:46
В Волгограде хозяйка BMW "повесила" на банк кучу штрафов за нарушение ПДДСмотреть фотографии
16:31
В Волгограде решили открыть пришкольные лагеряСмотреть фотографии
16:22
В День Волги Сбер провел акцию по мониторингу состояния рекиСмотреть фотографии
16:19
В Волгограде умер настоятель храмаСмотреть фотографии
15:30
В Волгограде врачи спасают девушку из пронзенного деревом автомобиляСмотреть фотографии
14:38
Жалобу волгоградского «Ротора» на перенос матча соперников отклонилиСмотреть фотографии
14:26
Гостиницу в Волгограде наказали на 100 тысяч за отсутствие рециркуляторовСмотреть фотографии
14:18
Скорая помощь за два дня докатала волгоградскую пенсионерку до комы (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:00
Ипотечный бум привел к опережающему росту спроса на ремонт, риэлторские и клининговые услуги в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:53
Мало дел: в Волгоградской области хотят упразднить три судаСмотреть фотографии
12:40
Региональный центр компетенций Волгоградской области успешно прошел сертификациюСмотреть фотографии
12:34
Мини-парад и дождь из листовок: в Волгоградской области с размахом отмечают 105-летие Алексея МаресьеваСмотреть фотографии
12:30
Дважды не смог: в Волгограде рецидивист осужден на 5 лет за нападения на женщинСмотреть фотографии
12:26
В детском саду в Тракторозаводском районе Волгограда массово заболели детиСмотреть фотографии
11:12
Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению государственных экзаменов в 2021 годуСмотреть фотографии
11:11
Работа для бывших мэров: осужденный экс-глава Михайловки Волгоградской области вернулся в бизнесСмотреть фотографии
10:17
В Волгограде вынесли приговор водителю BMW за нападение на полицейских с металлическим прутомСмотреть фотографии
09:44
Экипаж самолета Boeing ослепили лучом лазерной указки под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:15
В волгоградском павильоне продавали краснокнижную рыбуСмотреть фотографии
20:33
«Это знамение?»: волгоградцев поразил закат с дикой «цветопляской» (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
19:37
Ремень преткновения: инвалида осудили на 2,5 года за смерть пассажирки под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:57
Прошла через стекло: обездвиженная волгоградка отсудила у супермаркета 200 тысяч рублейСмотреть фотографии
17:22
Женщина-полковник впервые возглавила районный отдел полиции в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:47
В Волгограде рухнувшая на иномарку ветка покалечила девушку-водителяСмотреть фотографии
16:35
В Волгограде еще один фигурант громкого дела лже-инвалидов предстанет перед судомСмотреть фотографии
16:33
Смертельный дуэт обвиняют в убийстве 17-летней девушки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:14
Заподозрили ужасное: дачники вступились за овраг на берегу Волгоградского водохранилища (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:28
В Волгоградской области от коронавируса умерли за год 1226 человекСмотреть фотографии
15:13
Бывший руководитель Росимущества в Волгоградской области может сесть на 10 летСмотреть фотографии
14:38
Организатору экстремисткой организации "СССР" в Волгограде предъявили окончательное обвинениеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 