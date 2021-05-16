В Волгоградской области растет число носителей коронавируса

Здравоохранение 16.05.2021 15:19
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16.05.2021 15:19
Коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтверждена у 96 жителей Волгоградской области – за неделю самый высокий показатель был зарегистрирован только 10 мая, когда заразились 98 человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперативном штабе, смерть от COVID-19 подтверждена у шести человек. Среди них трое – жители Волгограда 61, 68 и 74 лет, 69-летний житель Клетского района, 73-летний мужчина из Михайловки и 79-летняя жительница Чернышковского района. Всего от нового вируса в регионе скончались 1207 жителей. Число выявленных случаев заражения этой инфекцией приближается к 59 тысячам, из них 55,7 тысячи человек уже выздоровели, причем 88 – за минувшие сутки.
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