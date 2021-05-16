Под Волгоградом таксист из Дагестана попался на перевозке наркотиков





До трех лет лишения свободы грозит 39-летнему жителю Дагестана за незаконное хранение и перевозку наркотиков. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчину задержали сотрудники отдельного батальона ДПС на посту в Городищенском районе.

Задержанный был за рулем автомобиля службы такси, который полицейские остановили для проверки. Во время личного досмотра у водителя нашли два пакета с белым порошком и 25-ю капсулами, которые предназначались для личного употребления. Экспертиза показала, что изъятые препараты содержали запрещенные мефедрон и метилэфедрон. В отношении таксиста возбуждено уголовное дело.