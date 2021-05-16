Прилетевшую из Турции волгоградку оштрафовали на 15 тысяч рублей

Общество 16.05.2021 09:35
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16.05.2021 09:35
Штраф в размере 15 тысяч рублей присудили жительнице Волгограда, которая не заполнила обязательную анкету для пребывающих на территорию РФ в целях предотвращения распространения COVID-19. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Волгоградского облсуда, женщина пыталась оспорить вынесенное Тракторозаводским районным судом Волгограда постановление об административном наказании по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ, но апелляционная инстанция оставила его без изменения.
Согласно постановления главного санитарного врача РФ, все граждане, прибывающие воздушным транспортом, до прибытия в Россию (не позднее регистрации на рейс) должны заполнить анкету на портале Госуслуг в целях оперативного прохождения санитарного контроля в пунктах пропуска через госграницу. Установлено, что жительница Волгограда 25 августа 2020 года прилетела из Турции в Россию, не заполнив до вылета в РФ указанную анкету, чем нарушила требования органа, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
Решение об административном наказании вступило в силу, но может быть опротестовано в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции.
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