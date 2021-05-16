Общество

Прилетевшую из Турции волгоградку оштрафовали на 15 тысяч рублей

Общество 16.05.2021 09:35
0
16.05.2021 09:35


Штраф в размере 15 тысяч рублей присудили жительнице Волгограда, которая не заполнила обязательную анкету для пребывающих на территорию РФ в целях предотвращения распространения COVID-19. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Волгоградского облсуда, женщина пыталась оспорить вынесенное Тракторозаводским районным судом Волгограда постановление об административном наказании по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ, но апелляционная инстанция оставила его без изменения.  
Согласно постановления главного санитарного врача РФ, все граждане, прибывающие воздушным транспортом, до прибытия в Россию (не позднее регистрации на рейс) должны заполнить анкету на портале Госуслуг в целях оперативного прохождения санитарного контроля в пунктах пропуска через госграницу. Установлено, что жительница Волгограда 25 августа 2020 года прилетела из Турции в Россию, не заполнив до вылета в РФ указанную анкету, чем нарушила требования органа, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
Решение об административном наказании вступило в силу, но может быть опротестовано в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Просторная квартира от застройщика в Кировском районе

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Что грозит за неуплату услуг ЖКХ
Общество
16.05.2021 12:09
Общество 16.05.2021 12:09
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2021 10:30
Общество 16.05.2021 10:30
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2021 19:12
Общество 15.05.2021 19:12
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.05.2021 16:05
Общество 15.05.2021 16:05
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2021 13:49
Общество 15.05.2021 13:49
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.05.2021 11:03
Общество 15.05.2021 11:03
Комментарии

0
Далее
Общество
14.05.2021 17:44
Общество 14.05.2021 17:44
Комментарии

0
Далее
Общество
14.05.2021 15:28
Общество 14.05.2021 15:28
Комментарии

0
Далее
Общество
14.05.2021 15:09
Общество 14.05.2021 15:09
Комментарии

0
Далее
Общество
14.05.2021 13:47
Общество 14.05.2021 13:47
Комментарии

0
Далее
Общество
14.05.2021 11:34
Общество 14.05.2021 11:34
Комментарии

0
Далее
Общество
14.05.2021 10:53
Общество 14.05.2021 10:53
Комментарии

0
Далее
Общество
14.05.2021 10:13
Общество 14.05.2021 10:13
Комментарии

0
Далее
Общество
14.05.2021 09:57
Общество 14.05.2021 09:57
Комментарии

0
Далее
Общество
13.05.2021 17:46
Общество 13.05.2021 17:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:11
Под Волгоградом таксист из Дагестана попался на перевозке наркотиковСмотреть фотографии
12:09
Борьба с комарами и клещами начинается в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:09
Иномарка в клочья: двое погибли в страшном ДТП на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:40
В Волгограде на 15-летнюю школьницу наехала иномаркаСмотреть фотографии
10:30
«Победа над невидимым врагом»: в Волгоград едет поезд Минобороны РФСмотреть фотографии
09:35
Прилетевшую из Турции волгоградку оштрафовали на 15 тысяч рублейСмотреть фотографии
08:23
Под Волгоградом сгорели два дома с сараямиСмотреть фотографии
19:12
Память жива: воспоминания ветерана Захарова Владимира ИвановичаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:24
Образование на пользу: экс-чиновники и депутаты Волгоградской области раскрыли свои зарплаты на новых постахСмотреть фотографии
17:38
Два человека пострадали в ДТП с «перевертышем» в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
16:05
В Волгоградской области снизилось число мест концентрации ДТПСмотреть фотографии
15:19
Под Волгоградом сторож причала спас упавшую в реку школьницуСмотреть фотографии
15:07
«Везите за свой счет»: в волгоградской глубинке врачи послали родственницу с телами умерших от коронавируса за 240 кмСмотреть фотографии
13:49
Память жива: воспоминания ветерана Чумаченко Валентины АнуфриевныСмотреть фотографии
12:44
В Волгограде пассажир с пистолетом пытался остановить автобусСмотреть фотографии
11:03
Волгоградский ЦПКиО активно избавляется от залысинСмотреть фотографии
10:28
«Охотников» за женскими цепочками из золота задержали в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:09
Трехмесячный ребенок пострадал в перевернувшемся авто под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:51
Силовики нагрянули в тепличные города под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:17
Под Волгоградом дотла сгорела двухэтажная дачаСмотреть фотографии
20:45
Перегруженные фуры испортили асфальт на весовом контроле при выезде из ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:12
Главный единоросс Волгоградской области сравнил участников праймериз с прапорщикамиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:44
В Волгограде памятники истории и культуры окружила рекламаСмотреть фотографии
17:28
В первом квартале 2021 года «Росгосстрах» увеличил сборы страховой премии на 5,5%Смотреть фотографии
16:39
Сотрудник локомотивного депо в Волгограде пострадал на испытаниях тепловозаСмотреть фотографии
15:28
В центре Волгограда обновят дорогу впервые за 20 летСмотреть фотографии
15:09
Студентам в Волгоградской области увеличат именные стипендииСмотреть фотографии
14:37
В Волгограде группа экс-руководителей завода "Красный Октябрь" осуждена за хищение 8,5 млрд рублейСмотреть фотографии
14:30
На ВТЗ российские парламентарии обсудили законодательные инициативы в области экономики и экологииСмотреть фотографии
13:47
В России – растет, в Волгоградской области – снижается: новые данные о заболеваемости COVID-19Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 