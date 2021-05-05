Экономика

Банк «Открытие»: сколько будет стоить доллар в июне

Экономика 05.05.2021 18:17
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05.05.2021 18:17


Старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич сделал прогноз стоимости доллара. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.
Курс: июнь – 74 руб./долл., конец года – 73 руб./долл.
Действие сезонных факторов, которые традиционно поддерживают рубль в начале года, постепенно ослабевает. К сожалению, поддержка рубля со стороны торгового баланса так и не нашла своего отражения в котировках вследствие более выраженного влияния ухода средств нерезидентов – на фоне всплеска геополитической напряженности и ужесточения денежно-кредитной политики.
Начиная с апреля-мая компании будут постепенно увеличивать запасы валюты в преддверии выплаты годовых дивидендов, однако действие второго фактора – увеличения расходов населения на выездной туризм  – очевидно будет носит гораздо менее выраженный характер.
По этой причине к июню можно еще ожидать укрепление рубля к доллару до уровня около 74 руб./долл. Конечно, рубль сохранит свое сильную зависимость от геополитического фактора и волатильность может оставаться существенной.
До конца года, в отсутствие эскалации внутри- и внешнеполитической ситуации и сохранении цен на нефть вблизи текущих уровней 65 долл./барр., рубль может укрепиться до уровня 73 руб./долл. Рост ставок, который способствовал оттоку средств нерезидентов в начале года на фоне падения цен на долговые активы, во втором полугодии может начать действовать в противоположном направлении, когда потенциал увеличения ключевой ставки уже в большей степени будет реализован.
В отсутствие ограничений на некоторые операции американских компаний с новым российским госдолгом приток капитала, как и укрепление рубля, мог носить более выраженный характер.

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