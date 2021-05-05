Общество

Путин наградил сотрудницу волгоградского Роспотребнадзора за борьбу с коронавирусом

Общество 05.05.2021 08:26
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05.05.2021 08:26


Сотрудница управления Роспотребнадзора по Волгоградской области награждена медалью Луки Крымского. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на портал официальной информации сайта Кремля, президент Владимир Путин отметил различными наградами более двухсот медиков, микробиологов и эпидемиологов из многих регионов России за вклад в борьбу с коронавирусом. Из Волгоградской области награду получила Марина Сухаревская, ведущий специалист-эксперт территориального отдела Роспотребнадзора в Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском и Руднянском районах. Некоторые медики отмечены за самоотверженную работу по спасению больных  посмертно. 

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