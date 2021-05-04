400 литров в секунду: в Волгограде строят еще одни очистные сооружения для ливневых стоков





Новый модуль для очистки ливневых стоков установят на водовыпуске у Дедушенковского оврага в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии Волгограда, сейчас подрядная организация готовит фундамент под 14-тонный модуль локальных очистных сооружений, который станет одним из самых мощных в городе.

Строительство объекта проводится в рамках реализации регионального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология». В настоящее время готов котлован под бетонную плиту толщиной 30 сантиметров. Для подготовки места установки основного модуля и разработки траншей для прокладки коммуникаций специалисты вырыли около 4 кубометров грунта. Мощность очистки будущих ЛОС составит 400 литров воды в секунду.

Параллельно продолжаются работы по строительству очистных сооружений в других районах Волгограда. Готовятся к сдаче в эксплуатацию два ЛОС в микрорайоне Спартановка вблизи улицы Грамши. Сейчас на месте проводятся работы по укреплению насыпи железобетонными плитами, которые защитят очистные модули от размытия при подъеме уровня воды в Волге. Завершаются работы на очистных сооружениях в Центральном районе в створах улиц 7-й Гвардейской, Землянского, 13-й Гвардейской дивизии, Гагарина и вблизи гостиницы «Турист».

На водовыпуске по улице Калинина в Ворошиловском районе строительство ЛОС уже завершено. Мощность установок составляет от 100 до 400 литров ливневых стоков в секунду. Таким образом, сеть локальных сооружений позволит ежегодно очищать свыше миллиона тонн воды от песка, твердых загрязнений и остатков нефтепродуктов, прежде чем они попадут в Волгу.

Помимо сети ЛОС в Волгограде на острове Голодном возводится новый комплекс биологической очистки мощностью 134 тысячи кубометров в сутки. Его запуск позволит позволит эффективнее перераспределять сточные воды, поступающие на остров из шести районов города. На острове уже реконструированы канализационные коллекторы: проложены два трубопровода, протяженностью 1,8 км каждый, создана резервная система электроснабжения. Такое нововведение исключило сброс стоков в Волгу.







