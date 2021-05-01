Долой куртки: волгоградцы наслаждаются майским теплом

Общество 01.05.2021 14:04
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01.05.2021 14:04
В Волгоград в первый день мая пришло долгожданное тепло. Как сообщает ИА «Высота 102», горожане вышли на улицы, сбросив, наконец, опостылевшие куртки.
Однако на улицах города людей не очень много. В супермаркетах также полупусто. Многие волгоградцы накануне уехали на свои дачи. Из-за огромного скопления автомобилей накануне в городе фиксировались рекордные пробки – до 21 километра. Между тем, синоптики обещают сегодня грозу.
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