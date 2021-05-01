Долой куртки: волгоградцы наслаждаются майским теплом





В Волгоград в первый день мая пришло долгожданное тепло. Как сообщает ИА «Высота 102», горожане вышли на улицы, сбросив, наконец, опостылевшие куртки.





Однако на улицах города людей не очень много. В супермаркетах также полупусто. Многие волгоградцы накануне уехали на свои дачи. Из-за огромного скопления автомобилей накануне в городе фиксировались рекордные пробки – до 21 километра. Между тем, синоптики обещают сегодня грозу.



























