В Волгограде бывший зэк зарезал двоих человек

Расследования 28.04.2021 19:54
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28.04.2021 19:54
В Волгоградской области задержан 57-летний мужчина по подозрению в убийстве двоих человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, 25 апреля 2021 года в одной из квартир дома, расположенного на улице Алексеевской города Волгограда, обнаружены тела 78-летней пенсионерки и проживавшего с ней 55-летнего мужчины. Смерть этих людей наступила от множественных проникающих колото-резаных ранений. Выяснилось, что последним живыми потерпевших видел их 57-летний приятель. Изначально свою причастность к двойному убийству волгоградец отрицал, однако впоследствии под давлением улик и доказательств, в числе которых было его психофизиологическое исследование, признался следователям в жестокой расправе.
Со слов подследственного, 22 апреля текущего года он распивал спиртные напитки по месту жительства потерпевших. В ходе застолья произошла ссора, в результате которого гость начал избивать 55-летнего мужчину костылем, а затем причинил ему не менее 10 ножевых ранений. За то, что пенсионерка вмешалась в конфликт, подозреваемый нанес ей более 25-ти колото-резаных ран. После чего скрылся с места происшествия. Тела убитых спустя трое суток нашли соседи.
Известно, что фигурант преступления ранее был судим за причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Из мест лишения свободы он освободился в 2013 году.
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