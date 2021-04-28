Бизнесу в помощь: «Ростелеком» подключил цифровые сервисы для известного производителя продуктов питания
Телеком 28.04.2021 15:36 Новости компаний
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28.04.2021 15:36 Новости компаний
«Ростелеком» в Волгограде обеспечил оптическим интернетом и подключил сервис «Виртуальная АТС», а также номер с кодом 8 800 для двух предприятий группы компаний «Ruspole brands» (торговая марка «Дядя Ваня») – ООО «Консервный комбинат Ахтуба» и ООО «Дядя Ваня – Девелей».
Технические специалисты национального цифрового провайдера развернули на двух производственных площадках группы компаний оптическую инфраструктуру и провели монтаж необходимого телекоммуникационного оборудования. Кроме того, «Ростелеком» подключил для обеих организаций сервис «Виртуальная АТС» и номер с кодом 8-800.Цифровые решения и связь будут использоваться для повышения эффективности технологических процессов на предприятиях, а также для улучшения взаимодействия с партнерами и клиентами.
«Мы воспользовались услугами “Ростелекома” для организации на комбинате современной цифровой инфраструктуры, потому что компания предоставляет их в комплексе. Для нас это важно. Сейчас ведем с провайдером переговоры по использованию централизованного управления сетью рекламно-информационных экранов, чтобы своевременно доносить наш маркетинговый контент до широкой аудитории покупателей», – рассказал Виталий Ряснов, главный инженер ООО «Консервный комбинат Ахтуба».
Сервис «Виртуальная АТС» основан на современных облачных технологиях, которые избавляют заказчика от необходимости приобретения и обслуживания специального телекоммуникационного оборудования. Качество канала связи, простота использования при минимуме затрат дает возможность бизнесу эффективно использовать решение для общения с сотрудниками, клиентами, организации продаж и маркетинговых акций.
«Ростелеком»в Волгоградской области сотрудничает с бизнесом разного масштаба и предлагает широкий спектр современных цифровых услуг. В первую очередь, их применение позволяет предпринимателям значительно сокращать расходы и эффективно оптимизировать бизнес-процессы. Кроме того, эти технологии упрощают организацию труда и высвобождают усилия персонала, которые могут быть направлены на более важные задачи», – отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
«Виртуальная АТС» дает возможность подключить единый многоканальный номер с умным распределением и переадресацией звонков, и, что немало важно для бизнеса, имеет низкую стоимость звонков по России и за границу. «Ростелеком» предоставляет тестовые 14 дней с бесплатным доступом ко всем возможностям «Виртуальной АТС», в частности 50 исходящих и переадресованных минут, а также безлимитные входящие.
Получить более подробную информацию о предложениях «Ростелекома» для бизнеса можно на сайте или по телефону 8 800 2003000.
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