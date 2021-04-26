Страшный аварийный дом с собачьими черепами снесут в Волгограде





В Волгограде ищут подрядчика для сноса аварийного дома №43 по улице Титова. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, исполнитель работ будет определен по итогам объявленного аукциона. В расселенной двухэтажке 1948 года постройки раньше проживала 21 семья. Исполнителю работ предстоит разобрать здание площадью 495 квадратных метров, вывезти порядка 1300 тонн строительного мусора, засыпать котлован и провести планировку территории.

Месяц назад в соцсетях было опубликовано видео этого заброшенного дома, который стал пристанищем для маргиналов. Помещения неогороженного здания с разбитыми окнами захламлено мусором, а рядом с подъездом лежали черепа собак. Автор видео, активист Сергей Островский призывал чиновников огородить строение, которое несет опасность для живущих по-соседству людей.





Справка. С 2014 года в Волгограде из домов, признанных непригодными для проживания, переселены более 1300 человек. Граждане получили квартиры в новостройках Кировского и Советского районов города. Всего к сентябрю 2025 года новоселье должны справить порядка десяти тысяч обитателей 253 аварийных домов.

Фото: Сергей Островский.