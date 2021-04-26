Экономика

Банк «Открытие» улучшает условия по накопительным счетам частных клиентов

Экономика 26.04.2021 14:02
0
26.04.2021 14:02


С 1 мая процентная ставка по счету «Моя копилка» на остаток от 10 тысяч рублей составит 4,5% годовых.
По счету «Копилка» ставка будет установлена на уровне 4% годовых.
Таким образом, рост ставок от текущего уровня составит 0,2-0,5 п.п., сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Более подробно ознакомиться с условиями по накопительным счетам можно в разделе «Тарифы и документы» (https://www.open.ru/docs) на сайте банка.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Последняя трешка в сданном доме в ЖК "Бейкер стрит"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Банк «Открытие» будет возмещать премиальным клиентам предполетные тра…
Экономика
26.04.2021 16:32
Экономика 26.04.2021 16:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.04.2021 14:54
Экономика 26.04.2021 14:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.04.2021 12:23
Экономика 26.04.2021 12:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.04.2021 10:32
Экономика 26.04.2021 10:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.04.2021 07:55
Экономика 26.04.2021 07:55
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.04.2021 15:13
Экономика 24.04.2021 15:13
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.04.2021 18:26
Экономика 23.04.2021 18:26
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.04.2021 18:22
Экономика 23.04.2021 18:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.04.2021 14:31
Экономика 23.04.2021 14:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.04.2021 13:51
Экономика 23.04.2021 13:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.04.2021 11:37
Экономика 23.04.2021 11:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.04.2021 09:28
Экономика 23.04.2021 09:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.04.2021 07:55
Экономика 23.04.2021 07:55
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.04.2021 20:51
Экономика 22.04.2021 20:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.04.2021 20:37
Экономика 22.04.2021 20:37
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:14
Мост над рокадной дорогой в Волгограде удлинят в ходе ночной спецоперацииСмотреть фотографии
16:49
ВолГУ – первый вуз в России, прошедший престижную международную сертификациюСмотреть фотографии
16:36
В Волгограде легковушка протаранила "Газель" с людьмиСмотреть фотографии
16:32
Банк «Открытие» снизил ставки по программам льготной ипотекиСмотреть фотографии
16:13
VIP-чиновников в Волгоградской области оставили без майских каникулСмотреть фотографии
16:06
Мифический муж из ФСБ не помог: в Волгограде криминальной учительнице продлили арестСмотреть фотографии
14:29
Главу города в Волгоградской области наказали за срыв благоустройстваСмотреть фотографии
14:27
Страшный аварийный дом с собачьими черепами снесут в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:02
Эпичный кувырок автоледи в центре Волгограда попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:39
Упустили время: четверо сердечников умерли от COVID-19 в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:42
Двойную заявку на праймериз «ЕР» подала депутат Госдумы от Волгоградской области Ирина ГусеваСмотреть фотографии
12:08
Техническая ошибка Росреестра ударила по кошельку волгоградкиСмотреть фотографии
11:41
В центре Волгограда памятник комсомольцам хотят спасти от очередного паденияСмотреть фотографии
11:34
Волгоградский "Ротор" получил новое предупреждение за проделки болельщиковСмотреть фотографии
11:31
Волгоградский акушер-гинеколог Елена Вознесенская: когда будущие мамы слепо верят интернету – это великое заблуждениеСмотреть фотографии
10:41
Отобрали пиццу и кока-колу: двоих волгоградцев сурово осудили за нападение на курьераСмотреть фотографии
10:14
В Волгограде скоростные трамваи курсируют по временной схемеСмотреть фотографии
09:08
Большой семейный праздник: Волжский абразивный завод отметил 60-летиеСмотреть фотографии
09:06
Житель Волгоградской области потерял дом и здоровьеСмотреть фотографии
08:29
«Росгосстрах» в Волгограде встречает своих клиентов по новому адресуСмотреть фотографии
07:55
Росстат: в Волгоградской области более 68 тысяч человек числятся безработнымиСмотреть фотографии
19:22
«Он спас сотни жизней»: семья волгоградцев пытается вытащить из плена 80-летнего заслуженного врача СССРСмотреть фотографии
16:44
Решила проскочить на красный: автомобиль перевернулся в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:31
Убийственные цифры: COVID-19 продолжает губить жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:51
Смерть в прямом эфире: в Волгограде застрелился учредитель салона красотыСмотреть фотографии
12:21
"Я лежал, как овощ": волгоградские чернобыльцы спустя 35 лет вспоминают атомную чумуСмотреть фотографииCмотреть видео
12:17
В Волгоградской области дело о распиле банкомата с 1,5 млн рублей дошло до судаСмотреть фотографии
11:01
Под Волгоградом «КАМАЗ» на перекрестке протаранил легковушкуСмотреть фотографии
10:06
Под Волгоградом сгорели новая иномарка и старая "Нива"Смотреть фотографии
10:03
«Есть кадровые проблемы»: тренер «Ротора» оправдался после позорного проигрыша «Зениту»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 