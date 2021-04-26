Экономика 26.04.2021 14:02
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26.04.2021 14:02
С 1 мая процентная ставка по счету «Моя копилка» на остаток от 10 тысяч рублей составит 4,5% годовых.
По счету «Копилка» ставка будет установлена на уровне 4% годовых.
Таким образом, рост ставок от текущего уровня составит 0,2-0,5 п.п., сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Более подробно ознакомиться с условиями по накопительным счетам можно в разделе «Тарифы и документы» (https://www.open.ru/docs) на сайте банка.
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